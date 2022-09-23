نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن 50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر تمويل إمكان الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكن في الفترة الراهنة للمواطن السعودي الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة الذي أمتاز بأنه متفق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في السعودية كذلك يمتاز بأنه قرض بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري للعميل المتقدم السعودي ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام الواجبة للتمويل ومن أهمها بجب توفير الدخل المناسب للتمويل الشخصي الميسر الذي لا يقل عن 4000 ريال سعودي كذلك لابد من توفير العمر المطلوب للتقديم الذي يتراوح من 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام ولكن بعد موافقة شركة إمكان للتمويل للحصول على أسرع تمويل شخصي بالتقسيط الميسر شهريًا لمدة زمنية لا تزيد عن 24 شهر ولكن بدون أشتراط جهة عمل فس أراضي السعودية حيث التمويل الشخصي الميسر متاح لجميع العملاء السعوديين فقط الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.
كافة الشروط الأساسية للحصول على التمويل الميسر عبر تمويل إمكان الراجحي
هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على التمويل الشخصي الميسر المعروف بأسم التمويل المُصغر للأفراد لدى شركة إمكان في السعودية حيث يمتاز التمويل بتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء السعوديين حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن بعد تحقيق جميع الضمانات والأحكام اللازمة لهذا التمويل:
- التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان يحتاج توفير الدخل المناسب الشهري الذي يساوي 4000 ريال سعودي على الأقل.
- لابد من إحضار أثبات سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض شركة إمكان في السعودية.
- يجب توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من 6 أشهر فأكثر من ذلك في حالة إذا كان المتقدم السعودي يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان بالمملكة
- يمتاز تمويل إمكان الراجحي بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية.
- كذلك أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة زمنية تصل إلى سنتين كحد أعلى للسداد.
- التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم بموافقة من خلال شركة إمكان في السعودية.
- أفضل تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك شهريًا عبر تمويل إمكان المقدم من بنك الراجحي السعودي.
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