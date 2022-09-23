موريتانيا تمنح الجزائر حصصا سنوية للصيد في مياهها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال النتائج التى أسفرت عنها أعمال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية فى مجال الصيد البحري، والتى ترأسها وزير الصيد الجزائرى هشام سفيان صلواتشى مناصفة مع وزير الصيد والاقتصاد الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف.

كما أوصت اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية، المنعقدة، الخميس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بمجال الصيد البحري؛ بما يسهم فى الاندماج والتكامل بين البلدين.

وأوضح وزير الصيد البحرى الجزائرى أن علاقات التعاون الثنائية تعرف "ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي؛ والتى نتج عنها تفعيل التعاون فى العديد من المجالات، لاسيما ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين، التى انعقدت بداية الشهر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط".