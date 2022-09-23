جوتيريش: دعم الأونروا مسئولية مشتركة على المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا أن هذه مسئولية مشتركة على المجتمع الدولى.





جاء ذلك فى كلمة له خلال اجتماع برعاية الأردن والسويد على هامش فعاليات الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استكشاف حلول دائمة لسد فجوة التمويل المزمنة للأونروا والتى سيتم تجديد تفويضها هذا العام. وأضاف جوتيريش أنه شاهد عمل وكالة الأونروا سواء فى المدارس أو المراكز الصحية، مرحبا بتجدد المساعى لإيجاد حلول تمويلية دائمة لتمكين هذه المؤسسة من تنفيذ مهامها. ونبه إلى عمل الأونروا يقدم الكثير من احتياجات الشعب الفلسطينى حيث هناك نصف مليون فتاة وفتى فى المدارس ومليونا شخص يستفيدون من الرعاية الصحية وهناك توفير فرص عمل للشباب ودعم للأسر المنكوبة فضلا عن توفير العديد من الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا بما يمثل مصدر استقرار فى المنطقة.

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