شروط القبول في سابك لخريجي البكالوريوس والثانوية 1444

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عمر شويل - جدة شروط القبول في سابك لخريجي البكالوريوس بالمملكة العربية السعودية 1444 ؛ حيث يقوم الكثيرون بالبحث عن شروط القبول في سابك سواء كان خريجي الثانوية أو البكالوريوس حيث أن شركة سابك تعمل على توفير فرص تدريب وعمل للنساء والرجال وليس للخريجين فقط ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على شروط القبول في سابك لخريجي البكالوريوس والثانوية العامة وأيضًا سوف نتعرف على بعض النقاط الهامة التي تخص شركة سابك بالتفصيل.

شروط القبول في سابك لخريجي البكالوريوس 1444

حتى يتم القبول في شركة سابك لخريجي البكالوريوس للحصول على وظيفة والانضمام إلى فريق العمل لدى الشركة فيجب أن يتم مراعاة الشروط التي وضعت للقبول وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على معدل تراكمي 2,5 من 4 أو 3,5 من 5.

يتم الترشح من خلال الكليات أو الجامعات وليس بشكل شخصي.

يجب عدم تخرج المتقدم.

التدريب الصيفي من ضمن متطلبات التخرج وهو من أهم شروط الالتحاق بالشركة.

شروط القبول في سابك لخريجي الثانوية

حتى يستطيع خريجي الثانوية العامة القبول في سابك فعليه أن يراعي الشروط التي تؤهله لذلك وهذه الشروط والأحكام قد جاءت على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يتعدى عمر المتقدم عن أربعة وعشرين 24 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الثانوية.

على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعدها إدارة شركة سابك.

تكون الأولوية للقبول في الاختبارات لحديثي التخرج من الثانوية.

يجب أن يجتاز المتقدم على الفحص الطبي واللياقة الطبية.

كما يجب أن يجتاز الطالب تحدي المستوى الذي تقوم الشركة بإعداده.

طريقة التقديم على سابك لخريجي الثانوية العامة

من الممكن أن يقوم خريجي الثانوية العامة بالتقديم في سابك وذلك من خلال الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب الولوج إلى بوابة التسجيل في برنامج سابك لخريجي الثانوية.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب في سابك برقم الهاتف والإيميل.

النقر على زر المستخدم.

تدوين الإيميل وتأكيده.

ثم يتم تدوين الاسم الاول وأيضاً الإسم الأخير.

بعد ذلك يتم تحديد المنطقة والنقر على أيقونة إنشاء حساب في سابك.

النقر على زر المستخدم.

الضغط على أيقونة التسجيل والتقديم لخريجي الثانوية.

تدوين كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب مثل (الاسم الاول ، الاسم الثاني ، البريد الإلكتروني ، رقم الجوال).

النقر على أيقونة تأكيد البيانات.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم الضغط على أيقونة تسجيل .

المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في سابك

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب إحضارها للقبول في شركة سابك وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

يجب احضار الشهادة الاصليه التي يوجد بها درجات الثانوية العامة.

إحضار صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.

على المتقدمين من خلال البعثات الخارجية فيجب عليهم إحضار جواز السفر ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام.

إحضار صورة اصلية من سجل الأسرة للوالد.

كما يجب أن يقوم المتقدم باحضار صورة حديثة ولا بد أن تكون مكشوفة الرأس.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم شروط القبول في سابك لخريجي البكالوريوس كما أننا قمنا بتقديم شروط القبول في سابك لخريجي الثانوية العامة وأخيراً قد قمنا بذكر الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم القبول في سابك.