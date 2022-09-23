فعاليات وزارة الداخلية السعودية “عز الوطن” اليوم الوطني 92 هي لنا دار 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، استعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني 92 بعروض عسكرية مدهشة وغير مسبوقة تحت شعار “عز الوطن”، مع العلم أن حضور الاحتفالات على مدار أربع أيام متتالية يوميًا من يوم 21 سبتمبر 2022 وستنتهي يوم السبت 24 سبتمبر 2022، والحضور مجاني للجميع ووفق قوانين ولوائح التنظيم بإمكان المواطنين اصطحاب الأطفال للاستمتاع ومشاركة التجربة الثرية المليئة بالحب والفخر والولاء للمملكة.

مواعيد وأماكن احتفالات وزارة الداخلية السعودية فعاليات اليوم الوطني 92 “عز الوطن”

وفي أجواء حماسية مثيرة تقوم وزارة الداخلية السعودية بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 بعروض موسيقية حية، وعروض ميدانية بمشاركة العديد من القطاعات الأمنية بالوزارة، وذلك بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، يوميًا وحتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444، بالإضافة للأجنة التي يبلغ عددها 12 الموجودة بموقع الاحتفالات لإضفاء مزيد من البهجة والحماس الخاص بالاحتفال، وعن الموقع المقام به العروض يوميًا فهو واجهة الرياض/ مقابل معرض الاكسبو الرياض، وكما ذكرنا سابقًا مسموح اصطحاب الأطفال للاستمتاع بالعروض، كما أضاف الموقع الرسمي لفاعليات اليوم الوطني رقم اتصال بمركز اهتمام في حال الاستفسارات أو شكاوى الزوار على 8002444010.

مجندات القوات الخاصة لأمن الحرمين ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92 وزارة الداخلية 2022

بالإضافة لما سبق تم مشاركة مجندات سعوديات بشكل غير مسبوق في عروض احتفالات وزارة الداخلية وهن مجندات أمن الحج وقد لاقت مشاركتهن تفاعل واستحسان من قبل الجمهور، وذلك من خلال مقاطع الفيديو عبر تويتر من جميع الدول العربية والعالم، في ظاهرة غير مسبوقة بالمملكة.

وفي سياق متصل تم مشاركة النساء السعوديات كمجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين، والإدارة العامة للأدلة الجنائية بفروعها المتنوعة، وأسند إليهن العديد من الأعمال الخاصة منها تحقيق الشخصية، والتصوير الجنائي، وأيضًا فحص السوابق، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وكذلك تقنية المعلومات، وذلك تقديرًا للمرأة السعودية ومشاركتها بكافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030.

فعاليات “تحية وطن” هي لنا دار 92 القوات البحرية الملكية السعودية

كذلك ستشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني السعودي من خلال مسيرة العربات العسكرية واستعراض الخيالة، بالإضافة إلى استعراض بحري قوي بالقطع البحرية الحديثة، واستعراض الزوارق الخاصة بقوات الأمن البحرية الخاصة، احتفاء بهذا اليوم العظيم بدءًا من اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الموافق 27 صفر 1444، وفق جدول أماكن التواجد التالية:

جدة – الواجهة البحرية من 4.30 م : إلى 5.30 م استعراض الخيالة.

مسيرة العربات العسكرية.

استعراض الفرق الموسيقية.

مسيرة الدراجين.

استعراض الطائرات العمودية والقطع البحرية الحديثة. الرياض – محافظة الدرعية من 4.00 م : إلى 5.00 م مسيرة دراجي القوات البحرية تعاون مع + الاتحادي السعودي للرياضة + وهيئة تطوير بوابة الدرعية الجبيل – شاطئ الفناتير من 4.30 م : إلى 5.30 م استعراض زوارق قوات الأمن البحرية الخاصة.

أيضًا استعراض جوي بالطائرات العمودية.

كذلك استعراض الفرق الموسيقية.

استعراض معدات وآليات في النادي البحري بدارين

القوات الجوية السعودية “تحية وطن” 1444

في الختام ومنذ فجر يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بدأت القوات الجوية السعودية برسم علم المجد عاليًا في سماء المملكة، لتحية الوطن وتقديم الامتنان للقيادة الرشيدة والشعب السعودي احتفالًا باليوم الوطني تحية عز وفخر وانتماء للوطن.

صور من فعاليات وزاة الدفاع السعودية

وفي الختام بعض من صور توشح مؤسسات المملكة العربية السعودية العسكرية باللون الأخضر وبدء الاحتفالات بيوم العزة والفخر والكرامة Saudi National Day 92.

