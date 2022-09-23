رئيس الوزراء الكندى يوافق على إلغاء متطلبات التطعيم على الحدود

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (سي.بي. 24) عن مصدرين حكوميين كبيرين أن الحكومة الفيدرالية لا تزال ستقرر ما إذا كانت ستبقى على شرط ارتداء الركاب لأقنعة الوجه فى القطارات والطائرات.
ويجتمع مجلس الوزراء الفيدرالى بعد ظهر اليوم، لكن موافقة مجلس الوزراء ليست مطلوبة للسماح بانتهاء صلاحية الأم ، حيث قالت النسخة المتفق عليها فى يونيو إنها ستنتهى فى 30 سبتمبر.
ويؤثر الطلب الذى تنتهى صلاحيته أيضا على الاختبار الإلزامى والعشوائى للمسافرين الدوليين.
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