نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوجل تحتفل باليوم الوطني السعودي وتغير شعارها اليوم إلى علم المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحل اليوم ذكرى اليوم الوطني السعودي 92، ومن أجل تلك المناسبة احتفل محرك البحث الأكثر انتشاراً “جوجل” بتغيير شعاره الأصلي إلى شعارٍ باللون الأخضر يحمل علم المملكة العربية السعودية، فإذا ضغطت على كلمة جوجل التي يحملها محرك البحث فإن العلم السعودي يرفرف وتظهر علامات الاحتفال وومضات خضراء على طول صفحة الويب، ايذاناً ببدء احتفالات هذا اليوم السعيد على كل المملكة السعودية، في هذا المقال نخبرك م بالكثير من المعلومات حول أسباب الاحتفال باليوم الوطني السعودي وفعاليات هذا اليوم حول المملكة.

ما هو اليوم الوطني السعودي

في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، وهذا العام هو الذكرى 92 لليوم الوطني السعودي، وحدث في مثل هذا اليوم في عام 1351 للهجرة أن أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بتوحيد راية المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت ممالك صغيرة تتضمن مملكة الحجاز “وعاصمتها مكة المكرمة” وملحقاتها، ومملكة نجد “وتاصمتها الرياض الحالية”، والعديد من الممالك الصغيرة الأخرى، ليتوحد أهل تلك الممالك تحت راية آل سعود القوية، والتي بلغت من العمر الآن 92 سنة.

كيف تم توحيد المملكة العربية السعودية

استطاع الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود استعادة الرياض “مملكة نجد سابقاً” التي حكمها آل سعود مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والظفر بها، وبعد ذلك واصل الكفاح المسلح مع جيش قوي يقف خلف راية الحق، ثم تم ضم سدير والقصيم ثم الأحساء، وذلك في خلال 30 عاماً، ثم إلى حائل وعسير والوصول إلى مملكة الحجاز ومنطقة جازان جنوب السعودية، وبالتالي تم ضم كل تلك الممالك وأصبحت لدينا المملكة العربية السعودية بقوتها الحالية، وبعد ذلك إصدار الأمر الملكي بتسمية كل تلك الممالك بالمملكة العربية السعودية ذات الهوية الوطنية الواضحة من اسمها.

إجازة اليوم الوطني السعودي

في عام 2005 أصدر الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بأن يكون يوم 23 سبتمبر من كل عام هو يوم إجازة رسمية لكل قطاعات الدولة العام والخاص وكذلك المدارس، احتفالاً بتوحيد المملكة.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

الكثير من الاحتفالات التي تقدمها المملكة في هذا اليوم:

احتفال فرق الطيران الصقور السعودية بعمل مناورات في الجو على سماء المملكة.