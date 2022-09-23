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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة قنوات الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فاعلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة قنوات الاتصالات إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية (STC)، من خلال موقعها الإليكتروني الرسمي، عن توافر وظائف لحملة الثانوية العامة فاعلي، وذلك للعمل بمسمى أخصائي مبيعات، من الرجال والنساء، في مختلف أنحاء المملكة، بـ”الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، جازان”.
وتعتبر شركة channels هي الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، فهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال البيع والتوزيع بدول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، حيث تمارس نشاطها التوزيعي في السعودية والبحرين وعمان.
وتقدم الشركة للموظفين رواتب وعلاوات سنوية تنافسية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير للموظفين، وتأمين طبي للموظف وعائلته. ونوضح في هذا المقال الشروط والمسؤوليات المطلوبة ورابط التقديم لوظائف شركة قنوات الاتصالات السعودية.
الشروط العامة للتقديم على وظائف شركة قنوات الاتصالات السعودية
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فاعلي، ويفضل الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط توافر خبرة عملية لا تقل عن سنيتن كحد أدنى.
- أن يمتلك مهارات البيع.
- رخصة قيادة سارية.
- أن يجيد اللغة الإنجليزية “مستوى متوسط”.
رابط التقديم على وظائف شركة قنوات الاتصالات السعودية ” STC”
أعلنت الشركة أن التقديم للوظائف متاح منذ يوم الخميس الموافق 26 صفر 1444هـ، من خلال بوابة التوظيف بالموقع الإليكتروني الرسمي بالرابط التالي ” من هنا ” ويستمر حتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة.
مناطق التوظيف
فقد حددت شركة قنوات الاتصالات السعودية STC على أن التعيين، سيتم في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي :-
- الرياض.
- مكة المكرمة.
- المدينة المنورة.
- جدة.
- الطائف.
- الأحساء.
- الدمام.
- أبها.
- جازان.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
- تحقيق الأهداف البيعية الشهرية المطلوبة.
- العمل على تسويق وتوزيع وبيع وترقية منتجات وخدمة العملاء.
- البحث الميداني، للتخطيط والبحث عن العملاء.
- تحقيق الأهداف البيعية.
- تقديم تقارير شهرية ويومية عن الزيارات وعمليات البيع.
- ضمان أعلى جودة للعمل من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
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