نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية السادسة الجديد لعام 2022 على الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة الجزائرية السادسة واحدة من القنوات التابعة للمؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري، والتي جاء انطلاقها منذ سنوات عديدة لتحقق نجاح كبير وتعد من القنوات الأساسية في الجزائر والوطن العربي بشكل عام.

تردد الجزائرية السادسة الجديد لعام 2022 على الأقمار الصناعية

حيث نجد أن قناة الجزائرية السادسة “TV6” هدفها أن تكون قناة أسرية ترفيهية متنوعة، حيث تصلي الضوء على مدار اليوم على عرض مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات الدرامية، بالإضافة إلى المحتوى الخاص بالأطفال مثل الأفلام وبرامج الأطفال والرسوم المتحركة كما تعرض قناة الجزائرية 6 الأفلام الوثائقية، لذلك فهي تعتبر قناة العائلة الأولى وذلك لكونها تهتم بكل ما يخص الأسرة الجزائرية بشكل عام.

أهداف قناة الجزائرية السادسة

تهدف تلك القناة يتخلص في تكوين أسرة من الترفيه والتنوع حيث أنها تعمل على تسليط الضوء على الكثير من المسلسلات بالإضافة إلى الأفلام التي يتم استخلاص الأهداف السامية منها.

يمكن أن تكون من الأسباب الرئيسية التي تعدل من مسار الفكر الخاص بالشباب من خلال كذلك البرامج التثقيفية المتنوعة التي تقوم بعرضها على مدار اليوم بأكمله.

ليس هذا فقط بل تهدف بأفكارها ومعتقداتها السليمة إلى تغير الفكر الإعلامي بأكمله إلى الطريق القويم الذي يهدف إلى كل ما هو صحيح وواقعي.

من أهدافها المميزة أيضًا تنمية مواهب الشباب وذلك بعرضها لكثير من المنافسات التي تحفز في نفس الشباب الإبداع والابتكار.

برامج قناة الجزائرية السادسة

عرض المسلسلات الدرامية الجزائرية والعربية بشكل عام.

عرض مجموعة مميزة من أشهر الأفلام العربية الجديدة والقديمة.

تقديم العديد من برامج الأطفال والرسوم المتحركة الأطفال.

بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المميزة.

وكذلك تعرض البرامج الإخبارية التي تجعل المشاهد على اطلاع بكافة الأحداث الجزائرية والعربية.

تردد قناة الجزائرية السادسة 2022

القمر

نايل سات

التردد

11679 (H)

FEC/SR

27500 – 2/3

الجودة

القمر

ألكوم سات 1

التردد

12160 (H)

FEC/SR

15910 – 2/3

الجودة

كيفية استقبال تردد قناة السادسة الجزائرية الجديد

يمكنكم استقبال تردد قناة السادسة الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الرسيفر على التردد الصحيح الموضح في الجدول السابق. عن طريق الوصول بالريموت على قائمة “Menu” ثم على التركيب ثم أضف تردد جديد وكتابة تردد السادسة الجزائرية والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الصحيحين ثم الضغط على بحث وانتظار ظهور قناة الجزائرية السادسة في قائمة القنوات.