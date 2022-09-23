100 ألف قرض فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

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عمر شويل - جدة 100 ألف قرض فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، قرض نقدى فورى وسريع يخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، جاء هذا القرض الشخصي كواحد من أهم البرامج التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل ، حيث توفر الشركة برنامج القرض الشخصي من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة تناسب جميع العملاء.

الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية

يتواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل والتى توفر حلول تمويلية متميزة ومتنوعة لجميع العملاء بالمملكة ، وقد جاءت الشركة السعودية للتمويل كواحدة من أهم تلك الشركات التى توفر مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية ، حيث تقدم الشركة برنامج القرض الشخصي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تتيح الشركة لطالب التمويل من خلال هذا البرنامج التمويلي إمكانية الحصول على مبالغ مالية كبيرة .

مميزات برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

وفرت الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

قرض الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي .

100 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه طالب التمويل بدون كفيل أو ضامن.

لا يحتاج هذا البرنامج التمويلي إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح منافس.

تتيح الشركة السعودية للتمويل لطالب التمويل إمكانية السداد المبكر لمبلغ القرض في أى وقت.

نسبة الاستقطاع حتى 60%.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة