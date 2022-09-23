نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث ينتظر حاليا آلاف الطلاب لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلوم حيث نسبة القبول في الجامعات والمعاهد من كليات الدبلومات تمثل فقط حوالي 10٪. نظام التعليم الالي المصري تنافسي للغاية وكانت قد بدأت فترة التسجيل والتقديم لبوابة الحكومة المصرية خلال هذا الأسبوع حيث استمر تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بمختلف اقسامها حتى الخميس 24 سبتمبر.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فد قرر اعطاء فرصة أخري لتتسجيل الرغبات من خلال تمديد أجل التسجيل لجميع الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدبلومات فني صناعي وتجاري وزراعي، وسوف يكون الموعد النهائي من اجل تقديم طلبات تنسيق الدبلوم الفني 2022 هو السبت 24 سبتمبر في تمام الساعة 7:00 مساءً لضمان مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا تفضيلاتهم بعد وإتاحة الفرصة للطلاب الذين يرغبون في تغيير تفضيلاتهم، وتحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلابنا على استكمال تسجيل دبلوماتهم الفنية المطلوبة لعام 2022 على موقع التنسيق بأسرع ما يمكن.

موقع تنسيق 2022 الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب الحاصلين علي دبلوم فني تجاري او زراعي أو صناعي القيام الان بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لتنسيق الدبلومات وكتابة كل رغباتهم في الالتحاق بالكليات وكذلك المعاهد وذلك بالنسبة لنظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، حيث يجبعليهم اتباع الخطوات التالية:

1. قم بدخول الرابط الخاص بموقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية.

2. تضمين اسم الطالب وكتابة رقم الجلوس.

3. قم بتسجيل رغبات الطالب من الكليات والمعاهد.

4. اطبع بعد ذلك قائمة الرغبات.

قائمة معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة

ننشر لكم قائمة بمعاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة لطلاب الدلبومات لكي يقوموا بكتابة رغباتهم في الالتحاق بها ومن بينها

معهد خدمة اجتماعية المنصورة معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات معهد خدمة اجتماعية بورسعيد المعهد الفني للخدمة الاجتماعية بقنا معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات معهد خدمة اجتماعية اجتماعي بورسعيد معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات معهد عالي خدمة اجتماعية بنها معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر بالشرقية معهد عالي خدمة اجتماعية بجامعة القاهرة بمصروفات معهد عالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر معهد عالي خدمة اجتماعية اسوان

وبمجرد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدبلوم في الالتحاق بالمعاهد والكليات سوف يتم اعلان نتائج تنسيق الدبلومات عبر الموقع الرسمي للتنسيق.