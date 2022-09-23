جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، نظيره الأذربيجانى إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز، للمشاركة كضيف شرف فى القمة العربية؛ المقرر عقدها بالجزائر يومى الأول والثانى من نوفمبر المقبل.





وسلم وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة الدعوة خلال لقائه، اليوم، مع نظيره من جمهورية أذربيجان، أغلو بيراموف، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان - أن هذه الدعوة تندرج فى إطار الأعراف المعمول بها فى هذا الإطار، والتى يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف. وبحسب البيان، شكل اللقاء بين رئيسى دبلوماسية البلدين فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز فى خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يدعو رئيس «عدم الانحياز» للمشاركة كضيف شرف فى القمة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.