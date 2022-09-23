العالم اليوم - رايثيون تفوز بعقد لتطوير أسلحة فرط صوتية للبنتاجون

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وتفوقت رايثيون على شركتي بوينج ولوكهيد مارتن لمواصلة تطويرها لهذا النوع من السلاح. وإرساء العطاء على رايثيون يشكل خطوة كبيرة في اتجاه تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الولايات المتحدة، وتضع رايثيون في صدارة الشركات الفائزة بعقود مماثلة لتطوير هذه الفئة من الأسلحة في السنوات المقبلة.

وتنطلق الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بسرعات تزيد على خمسة أضعاف سرعة الصوت، أو نحو 6200 كيلومتر في الساعة.

وأقر مسؤول كبير في سلاح الجو الأميركي في أواخر العام الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تتنافسان في سباق محتدم لتطوير أسلحة فتاكة فرط صوتية، إذ تعكف الدولتان على صناعة واختبار المزيد والمزيد من أسلحة الجيل التالي فائقة السرعة.

وصاروخ كروز الهجومي فرط الصوتي هو سلاح يطلق من الجو وجرى تطويره بالتعاون مع الحكومة الأسترالية.

ويتوقع سلاح الجو تسلم أول شحنة من هذه الصواريخ في السنة المالية 2027.