وزير الخارجية يؤكد أهمية بحث التحديات التى تواجهها منطقة الساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وتعقيبا على ذلك، أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى رحب بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية فى منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً على أهمية بحث التحديات المركبة التى تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات .

وأكد الوزير شكرى فى كلمته أمام الاجتماع، على أهمية التركيز على ضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر. فى ذات السياق، أضاف السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض جهود مصر للمساهمة فى استقرار المنطقة، والتى جاء على رأسها استضافة مصر لمركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وساهمت فى تمويله، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى التجمع فى النواحى التدريبية والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر الشريف فى تصويب الخطاب الدينى والجهد الذى يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابى للدارسين به.

وشدد شكرى على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التى تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة، مؤكدا على الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها.