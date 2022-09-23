الخارجية الروسية: وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا طلبا لقاء لافروف فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن وزيرى خارجية فرنسا وألمانيا وممثلا عن دولة فى شمال أوروبا، لم تذكر اسمها، طلبوا لقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.





ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها للتلفزيون الروسى إنه فيما يتعلق بما إذا كانت هناك طلبات من الغربيين للتواصل مع الوفد الروسى فى مقر الأمم المتحدة، بدأ بعض من الوزراء من الغرب، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، فى طلب لقاءات معنا.

وتابعت: إذا كنتم تريدون أسماء؟ لدى بعضا منها: (كاثرين) كولونا (وزير خارجية فرنسا)، (أنالينا) بربيوك (وزير خارجية ألمانيا)، وممثل (لدولة من) شمال أوروبا طلبوا لقاء لافروف.

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