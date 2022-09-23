شكرى: استعداد مجموعة الاتصال العربية القيام بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكري، فى اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة فى أوكرانيا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا، وذلك فى إطار بذل مساعى الوساطة العربية لإيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكرى تناول التحديات الناتجة عن الأزمة فى أوكرانيا، والتى تمتد آثارها إلى دول المنطقة فيما يخص الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأعباء الاقتصادية، مشددا ضرورة وضع تصور لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف أبو زيد بأن وزير الخارجية الروسى لافروف رحب بجهود مجموعة الاتصال العربية لمحاولة تسوية الأزمة.

ومن جانبه، أكد الوزير شكرى على كامل الاستعداد لقيام مجموعة الاتصال العربية بجهود للوساطة بين الجانبين الروسى والأوكراني، وأهمية تخطى الأزمة الحالية من خلال الحوار وإجراءات بناء الثقة والطرق الدبلوماسية.