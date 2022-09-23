روسيا: جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية الروسية فى أوكرانيا، ولن يتم إرسالهم خارج البلاد، مشيرا إلى أنهم سيجرى تسريحهم بعد انتهاء مدد خدمتهم.





وقال المسؤول فى إدارة التنظيم والتعبئة فى هيئة الأركان العامة اللواء البحرى فلاديمير تسيمليانسكى - بحسب بيان أصدرته هيئة الأركان العامة الروسية، أن حملة التجنيد القادمة للخدمة الإلزامية لا علاقة لها بالعملية العسكرية فى أوكرانيا. وأكد أنها ستجرى فى المواعيد المحددة حسب التشريعات الروسية وبنظامها الطبيعي، مشيرا إلى أن كافة المجندين سيؤدون خدمتهم على أراضى روسيا.

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