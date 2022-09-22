نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاااهز.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد المتاحة نظام 3 سنوات و 5 سنوات هندسة/ زراعة/ تجارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لا زال البحث عن هذا الرابط الرسمي يحتل مركز الصدارة في محركات جوجل منذ ايام، وبشكل أوضح منذ يوم الخميس الماضي الذي بدأت فئة فعليات عملية التسجيل عبر بوابة التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و 5 سنوات، ولأن الوقت المتبقي أصبح محدود، حيث إن نهاية التسجيل في تنسيق الدبلومات 2022 سوف يكن يوم الخميس 22 سبتمبر، لذلك سوف نعرض لكم أبرز وأشهر الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات، وكيفية التسجيل عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي، كذلك سوف نوضح لكم آلية اختيار الكليات والمعاهد وكيفية التفضيل بينهم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من أجل تسجيل رغبات الجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنيه 2022، عليك تتبع بعض الخطوات التي تبدأ بزيارة موقع بوابة التنسيق الالكتروني الرسمي، ومن ثم تدوين بيانات الطالب المشار إليها في هذا الموقع، ولكن اولا نكشف لكم عن أهم كليات الزراعة المتاحة لطلاب الدبلومات الفنيه نظام ثلاثة سنوات وخمس سنوات في تلك النقاط

زراعة الوادي الجديد 92.54%.

كلية زراعة بنها 85.09%.

زراعة قناة السويس 88.13%.

كلية زراعة المنوفية 85.81%.

زراعة المنصورة 86.00%.

كلية زراعة عين شمس 75.00%.

كلية الهندسة جامعة السويس 95.06%.

كلية الهندسة جامعة عين شمس 95.06%.

كلية الهندسة جامعة حلوان المطرية 95.06%.

كلية الهندسة جامعة حلوان 95.44%.

كلية الهندسة جامعة دمياط 95.39%.

كلية الهندسة جامعة المنصورة 95.44%.

كلية الهندسة جامعة بنها 95.78%.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية يمكنك التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 جميع الشعب، وذلك باتباع الطريقة الآتية

توجة إلي رابط بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

سجل اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم السري.

ابدا في اختيار كليتك أو المعهد من القائمة المتاح أمامك.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات 2022

من أجل نجاح عملية التسجيل في رغبات الجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية، عليك تتبع تلك النقاط وقرائتها بعناية شديدة، حتي تتعرف علي آلية اختيار كليتك أو المعهد المتاح اليك

قم بقراءة الدليل جيدا وفقا لمجال تخصصك الدراسي.

يتوجب مراعاة أن القبول يتم في ضوء الاعداد المقررة والتي يعتمدها المجلس الاعلي للجامعات.

اساس المفاضلة في الاختيار يعتمد علي مجموع الدرجات الكلية في شهادة الدبلوم ثلاثة سنوات وخمس سنوات.

يمكنك اختيار نحو 75 رغبة.

عليك تسجيل رغباتك عبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وقد أشرنا آلية في هذا التقرير.

كل ما تريد معرفته عن كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

بعد أن أصبحت كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي واحدة من أشهر الكليات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وبشكل كبير يستطيع خريجي هذا الكلية الالتحاق بوظائف مميزة، نوفر لكم معلومات عن تلك الجامعة

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي موجودة في جامعة حلوان.

مدة الدراسة بها 4 سنوات.

يحصل خريج هذة الكلية علي بكالوريوس علوم صناعية.

يمكن الخريجين العمل بمدارس التربية والتعليم والتعليم الصناعي.

تعتبر واحدة ضمن أهم كليات التعليم الصناعي في مصر، تمكن الخريج من تطوير سوق الإنتاج وتنمية مهارات الأفراد بكفاءة عالية، خاصة لمواكبة الدراسة التي تحصل عليها الطالب مع متطلبات العصر الحالي.

تعمل الدولة علي تعزيز وتنمية مهارات الإنتاج ورفع شأن العمال في كافة القطاعات الإنتاجية، ومن ثم تعد تلك الجامعة الاكثر قدرة علي تحقيق ذلك، ومن ثم تحظي باهتمام كبير من الدولة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

من المؤكد أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 امر يشغل بال الطلاب والطالبات في مصر، ولكن أكدت وزارة التعليم العالي أنه سوف تعلن فورا نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع الشعب بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوزيع الطلاب، علما بأنه من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات غدا الخميس 22 سبتمبر.

هذا ويتوجب علينا الآن أن نشير إلي أن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنيه نظام ثلاثة سنوات ونظام 5 سنوات سوف يتأجل بعض الوقت، وذلك بعد صدور قرار رسمي بتمديد فترة تسجيل الرغبات للمعاهد والجامعات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنيه، ومن ثم سوف تصبح انتهاء فترة التسجيل هي يوم السبت، وذلك بعد تمديد مدة التسجيل لمدة يومين.