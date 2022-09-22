لافروف: روسيا لن تسمح بجعل أوكرانيا منطلقا للتهديدات الأمنية ضدها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده لن تسمح بجعل أوكرانيا منطلقا للتهديدات الأمنية ضد روسيا، مشددا فى الوقت ذاته على أن المسؤولين عن قصف المدنيين فى دونباس ستتم محاسبتهم.





وقال لافروف فى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا، مساء اليوم، إن الأوكرانيين يريدون تدمير روسيا، والغرب يؤجج النزاع دون عقاب. واتهم لافروف، الدول الغربية بالتغاضى عن جرائم قوات كييف فى دونباس، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدول التى تقدم السلاح لأوكرانيا يسعون لإطالة أمد القتال لأطول فترة ممكنة. وأشار إلى أن الاستفتاءات فى جنوب وشرق أوكرانيا على العودة إلى روسيا؛ تأتى ردا على دعوة زيلينسكى الروس للرحيل عن مناطقهم هناك.

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