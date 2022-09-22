نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم اليوم رابط الحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى الدور الاول لعام 2022 فى كل المحافظات بعد ان تم الانتهاء رسميا من الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول بدء كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى تقديم اعتراضاتهم حول نتائجهم فى بعض المواد فى كل المديريات التعليمية من اجل اعادة النظر فى نتائجهم فى تلك المواد وبالفعل قد تم استقبال العديد من الطلبات حول الاعتراضات وتم الانتهاء من النظر فيها رسميا واعلان الدرجات الخاصة بكل الاعتراضات بشكل الكترونى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق كذلك فى كل المدارس فى كافة المحافظات العراقية وننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى الدور الاول 2022 فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية التعليم

طرق الحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادى الدور الاول 2022

نتداول لكم الان طرق الحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى الدور الاول لعام 2022 حيث يبحث كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول تلك الطرق للحصول على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى فى اسرع وقت وبنسختها الالكترونية وهذا ما سوف نعرضه لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز وتلك الطريقة هى :-

• الخطوة الاولى يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

• الخطوة الثانية ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

• الخطوة الثالثة بعد ذلك تختار الصف الصف الثالث المتوسط .

• الخطوة الرابعة تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

• الخطوة الخامسة أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

• الخطوة السادسة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

• فى الخطوة الاخيرة يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

امتحانات الصف السادس الاعدادى الدور الثانى

بشكل رسمى بدءت امتحانات الصف السادس الاعدادى الدور الثانى لكل الشعب الادبى والعلمى فى كل المحافظات فى العراق ومن المقرر ان تنتهى فى بداية الشهر الجديد اكتوبر بعد ما قررت وزارة التعليم مد فترة اجراء الاختبارات فى كل المحافظات لاعطاء كل الطلاب فرصة للاستعداد للمواد العلمية .