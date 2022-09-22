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عمر شويل - جدة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين والمقيمين على الأراضي الكويتية وفق الشروط الخاصة للتقديم والحصول، وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتوفير الطرق الأفضل والاسرع للحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر التطبيق الذكي على الهاتف النقال، على أن تصل البطاقة سريعا إلى المنزل في خلال يومين فقط.

لماذا يجب أن أتأكد من جاهزية البطاقة المدنية

تقام في الدولة في وقت قريب انتخابات مدنية بين المواطنين والمقيمين لانتخاب المراكز القيادية في البلديات، وتشدد الوزارة على ضرورة ن يقوم جميع المواطنين بأداء الواجب الوطني، ويتم تحديث بيانات بطاقات المواطنين أو تجديدها، وتقوم الوزارة بتوفير العديد من الطرق لذلك.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية E.Gov.kw الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وقد تم إطلاق مكتب الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت منذ عام 1982 وذلك لتوثيق جيع المواطنين ليتم حصول كل فرد على حقوقه في وطنه، من التوظيف والمستحقات السكنية وان يكون له الخدمات المالية والمصرفية الموثقة، وكذلك يكون له المقدرة على التصويت في الانتخابات الخاصة بمراكز البلدية.

استبدال الخدمة الورقية بالخدمات الإلكترونية

اهتمت دولة الكويت بجميع الخدمات الإلكترونية الرقمية لخدمة المواطنين، وذلك لجميع المتعاملين مع المصالح في الكويت من الزائرين والمقيمين والمواطنين كذلك، وتهتم بالتواصل مع وزارة الداخلية للتثبت من بيانات المواطنين للتأكد من التالي:

التثبت من شخصية المتقدم بالطلب.

أحقية المتقدمين بالخدمات.

التأكد من الأحكام الصادرة تجاه المواطنين.

التثبت من سريان تأشيرة الإقامة أو الزيارة.

كيفية طلب جاهزية خريطة هيئة معلومات المواطن الحكومية

قامت إدارة المعلومات والخدمة المدنية بالكويت بإتاحة عدد من الطرق لاستخراج البطاقة المدنية الحديثة وكذلك تحديث البيانات:

استخراج البطاقة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

أن يتم تنزيل تطبيق الوزارة والتسجيل من خلال التطبيق.

تصل البطاقة إلى العميل في خلال يومين عبر خدمة النقل السريع بالكويت.

خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

يتم التسجيل الإلكتروني عبر رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية يقوم بالوصول لعلامة تبويب الخدمات على الموقع في موقع Office على الويب. يتم تصفح الخدمات المتاحة. يقوم باختيار “حالة البطاقة”. يتم تسجيل الرقم المدني في المكان المتاح له. يقوم باختيار ايقونة طلب التحقق من جاهزية البطاقة.

كيفية طلب بطاقة مدنية جاهزة بوابة الكويت