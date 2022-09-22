وفاة 34 مهاجراً غرقاً قبالة شواطئ سوريا

وفاة 34 مهاجراً غرقاً قبالة شواطئ سورياعثرت السلطات السورية، يوم الخميس، على جثث 34 مهاجراً قضوا غرقاً قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد فيما تم إنقاذ 20 شخصاً آخرين.

وقال مدير عام الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي: "توقفت عمليات البحث عن ضحايا الزورق اللبناني بسبب ارتفاع موج البحر وما يشكله ذلك من خطر على كوادر فرق الإنقاذ، والزوارق، مؤكداً ارتفاع عدد حالات الغرق إلى 34 شخصاً، وإنقاذ 20 آخرين".

وأشار قبرصلي إلى أن عمليات الإنقاذ قامت بها كوادر من الموانئ بالتعاون مع مراكب الصيادين في جزيرة أرواد، وقد تركز البحث في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وحسب قبرصلي، كان يتم انتشال الجثث من عرض البحر وإنقاذ الناجين وحملهم على متن القوارب إلى شاطئ مدينة طرطوس، حيث كان يتم إسعافهم تباعاً إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج المناسب، وكان هناك استجابة فورية ومناسبة لحالات الغرق التي وصلت قرب الشاطىء وذلك عبر تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للهيئة العامة لمشفى الباسل.

وكان أكد قبرصلي أن عملية البحث ستستمر رغم حلول الليل، باستخدام الامكانيات المتاحة من إضاءة "بونجكتورات"، للعثور على ناجين.

وأضاف قبرصلي: حسب إفادات الناجين، كان انطلق الزورق من المنية في لبنان منذ عدة أيام بهدف الهجرة، ويحمل على متنه أشخاص من جنسيات عدة، مستدركاً: لكنها معلومات أولية وغير دقيقة.وكالات