نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [كيف اعرف اني مشمول بمبادرة داريّ] الاستعلام عن حالة استمارة أراضي العراق Dari.IQ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مشمول بمبادرة داريّ التابعة لوزارة الإسكان العراقية، والتي قامت بإعلان المبادرة السكنية المسماة بمبادرة داري والتي تستهدف القضاء على الازمات السكنية التي تعاني منها فئات عريضة من فئات المجتمع العراقي، وقامت الوزارة بطرح المبادرة لتوزيع أعداد كبيرة من الأراضي في جميع المحافظات، على أن تمل المبادرة أيضا أن يتم بناء تلك الأراضي للمواطنين.

مبادرات الوزارة العراقية الجديدة

تباشر رئاسة الوزارة العراقية الجديدة جميع المشكلات المالية والاجتماعية والسكنية في المجتمع العراقي، وهي عدد من المشاكل المتراكمة منذ العديد من السنوات، وتقوم الوزارة بتحديد الميزانيات المالية المناسبة لطرح العديد من المبادرات والوجبات التي تشمل العديد من وزارات الدولة، مثل وزارة الإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها.

[كيف اعرف اني مشمول بمبادرة داريّ] الاستعلام عن حالة استمارة أراضي العراق Dari.IQ

وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت منذ أيام قليلة بالإعلان عن نزول وجبة جديدة للعاطلين عن العمل، والتي تستهدف توزيع مبالغ مالية لفئات من الشباب بالمجتمع في كافة المحافظات بهدف تخفيف العبء المالي لعدم الحصول على فرص وظيفية تمهيدا لتوفير فرص مناسبة لهم في وقت لاحق، وتباشر الوزارة العديد من الخطط التي تستهدف توفير فرص للعمل والسكن والعيش الكريم لمواطني الدولة.

الانتهاء من تسجيل استمارة الأراضي في مبادرة داري وفرز الطلبات

أعلنت وزارة الإسكان تسجيل استمارة إلكترونية للحصول على قطع للأراضي في العراق في بداية العام الجاري، وانتهي التسجيل في الشهر السادس في كافة المحافظات، وترقب جميع المسجلين عن موعد نزول أسماء المشمولين في قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم، وخاصة بعد إعلان الوزارة عن تسليمها لهم بعد أن تباشر له أعمال البناء.

أماكن توزيع قطع الأراضي

أعلنت وزارة الإسكان توفير الآلاف من الأراضي موزعة في جميع المحافظات، بينما ينتظر المواطنين الإعلان عن النتائج تستمر الوزارة في المراجعة الإلكترونية للطلبات، والتي تكون بمئات الآلاف في جميع المحافظات، ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين تباعا كما تقوم الوزارة بتوفير الاستعلام عن حالة الطلب أو حالة استمارة التسجيل.

كيف يمكن معرفة حالة الاستمارة

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن حالة الاستمارة يقوم صاحب الطلب بالتأكيد على رقم الهتف. يتم تسجيل الرقم التعريفي ثم يتم الاستعلام.

متى يتم الإعلان عن قطع الأراضي؟ كيف اعرف اني مشمول بمبادرة داريّ

أعلن متحدث رسمي باسم وزارة الإسكان في الدولة العراقية اقتراب الإعلان عن وجبة الأراضي السكنية الموزعة ضمن مشروع داري، ويتم الإعلان الرسمي في خلال شهرين، حيث يترقب المسؤولين لوجود جهات لديها مشاكل على الأرض، وقد أكد وزير الإسكان أن مشروع داري هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تلك الأراضي.

ماذا تعني كلمة جديد في استمارة داري؟

كيف استرجع رقم استمارة داري؟

يجب التعرف على كيفية الحصول على رقم الاستمارة والذي يكون بالدخول من جديد على استمارة تسجيل الأراضي. يتم اختيار المرحلة الحالية من التقديم (مرحلة إعلان الأسماء). اختار الاستعلام عن حالة الاستمارة. ادخل على ايقونة “أطلب الرمز”. تحصل على الرمز فور تسجيل البيانات.

عند الاستعلام عن حالة الطلب في استمارة الأراضي يجب متابعة النتائج جيد، وإذا كانت النتيجة “جديد” أو كان موعد المقابلة مذكور فيه استمارة مقبولة أو في مرحلة التدقيق يكون عليك اتباع الملحوظة المقررة أو المقابلة في مقر الوزرة على شكل وجبات.

وجدير بالذكر ان الوزارة أعلنت أنها ما تزال في مرحلة مراجعة الطلبات تمهيدا للإعلان عنها في جبة جديدة قريبا.