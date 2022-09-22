نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية ومواعيد مباريات اليوم بتوقيت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية، حيث تقام اليوم الخميس عدة مباريات في دوري الأمم الأوروبية خاصة في فترة التوقف الدولي حيث تقام عدة مباريات اليوم الجمعة وكذلك مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والمقرر لها السبت في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية

يتم نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية من خلال تلفزيون الويفا

Arena sport 5 HD Serbia

Arena sport 3 HD Serbia

Sky Sport Football Italia

Canal 11 HD

Super Sport Variety 3

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة كازاخستان وروسيا البيضا الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة لاتفيا ومولدوفا في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة كرواتيا والدانمارك في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة فرنسا والنمسا في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة بلجيكا وويلز في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة بولندا وهولندا في العاشرة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة سلوفاكيا وإذربيجان في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ليتوانيا وجزر فاروه في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة تركيا ولوكسمبرج في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة ليشتتشاين وأندورا في تمام العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية الجمعة

موعد مباراة جورجيا ومقدونيا الشمالية في السابعة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراةألمانيا والمجر في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

موعد مباراة البوسنة والهرسك والجبل الأسود في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة فنلندا ورومانيا في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة بلغاريا وجبل طارق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة بلغاريا وجبل طارق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة إستونيا ومالطة في العاشرة إلا الربع مساء.

كان المدير الفني لمنتخب فرنسا قد أعلن عن تشكيل منتخب فرنسا أمام النمسا في الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية ويقود كلا من مبابي وجريزمات وجيرو هجوم فرنسا ويتواجد عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.