نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً الحصول علي قطعة ارض من الديوان الملكي للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بتوفير أفضل مبادرة وهي منحة ارض الديوان الملكي للمواطنين، وتمنح هذه الأراضي للمواطنين الغير قادرين علي شراء مناطق سكنية، حيث تقوم بتقديم الأراضي الزراعية للمواطنين لبناء عليها منازل لهم، مما أدي الي زيادة البحث من قبل السعوديين عن كيفية تقديم طلب منحة ارض الديوان الملكي، وما هي الشروط للحصول عليها، وسوف نذكر لكم أهم التفاصيل في مقالنا اليوم.

نبذة مختصرة عن منحة ارض الديوان الملكي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دائما ما يسعى لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بإطلاق مبادرة لجميع حاملي الجنسية السعودية بمنحة ارض، وفي ظل ما تمر به البلاد فيقوم بتقديم لأصحاب محدودي لكي يساعدهم علي تحمل متاعب الحياة بمنحهم قطعة أرض زراعية، وذلك بعد تقديم من يرغب بالمنحة المستندات والأوراق التي تدل علي احتياجه لتلك المنحة.

طريقة الحصول على منحة ارض مجانية بالمملكة

يجب عند تقديم علي منحة ارض مجانية اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول في موقع الشئون البلدية والقروية، والضغط علي موقع سكني.

ومن خلال بوابة الوحدة الوطنية تسجل الدخول بها، ويجب علي المواطن المتقدم بالطلب تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

والقيام باختيار الأرض السكنية المطلوبة، وبعد ذلك رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع، والنقر علي حفظ الطلب.

التقديم للحصول على قطعة أرض مجانية من وزارة الإسكان

بعد موافقة لجنة الوزارة علي طلب في حصول المواطن علي قطعة أرض مجانية، هناك بعض الشروط يجب اتباعها لكي تتمكن من امتلاك قطعة الأرض، يجب بعد استلام الأرض استخراج ترخيص للبناء في خلال فترة ستة أشهر، وفي خلال فترة لا تقل عن سنة يجب أن يكون المواطن قام بالانتهاء من البناء، أن ينشأ المواطن البناء صالح للمعيشة والسكن في غصون ثلاث سنوات، وفي تلك الحالة يكون المواطن من حقه امتلاك قطعة الأرض، فمن خلال تقرير اليوم قدمنا لكم جميع التفاصيل عن طريقة الحصول علي منحة ارض الديوان الملكي، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تقديم طلب علاج أو مساعدة مالية علي نفقة الدولة.