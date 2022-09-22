نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع نتائج القبول الموازي epedu.gov.iq برقم الامتحاني كل الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 نرصدها أمام حضراتكم الان في ظل ارتفاع حدة البحث على جوجل مع بدء استقبال استمارات القبول الموازي للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الصف السادس الاعدادي الدور الاول وبدء الاستعدادات النهائية حتى يتم الانتهاء من اعلان ظهور نتيجة نتيجة القبول الموازي والتي ستكون معلنة الكترونياً فى كل المحافظات العراقية

معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023

نعمل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على عرض كل الخدمات التعليمية التي جاءت مطروحة فى العراق والتي تقدم بشكل الكتروني، حيث فى الوقت الحالي تستعد التعليم والبحث العلمي العراقية على قبول الطلاب الناجحين فى شهادة السادس الاعدادي، حيث سيتم قبول نحو ما يقرب من أعداد الطلاب المقبولين فى العام الماضي الذي قد يصل عددهم إلى 22 ألف طالب وطالبة الا ان قد ارتفعت نسبة نجاح الطلاب هذا العام مما سيعكس هذا الامر على اعداد المقبولين فى القبول الموازي فى شتى الأقسام والجامعات العراقية، عليه نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سيكون بمنتهى السهولة والبساطة حيث كل ما يحتاج اليه الطالب هو الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى اتباع الخطوات التالية:-

البدء فى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ادخل الرمز المرئي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال وتحديد المحافظة التابع إليها

انقر فى نهاية الامر على ايقونة عرض النتائج لتكون أمامك على الفور النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق