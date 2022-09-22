نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار تأشيرة خروج نهائي من الجوازات السعودية وأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من مواطني المملكة العربية السعودية لديهم العديد من المكفولين سواء كانوا عاملين في شركات ومؤسسات أو عمال يعملون من المنزل. إذا كنت ترغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي لأحد الأشخاص المكفولين ، يمكنك القيام بذلك من خلال برنامج أبشر دون إضاعة الوقت والجهد في مكتب الجوازات ، وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك في المنزل ، وقد أوضحنا مسبقًا كيفية التحقق من الخروج و تأشيرة العودة خطوة بخطوة.

إصدار تأشيرة خروج نهائي من الجوازات السعودية

تأتي خدمة إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمكفولين من خدمة برنامج أبشر المتوفرة على موقع وزارة الداخلية ، والتي تقدمها وزارة الداخلية ومكتب الجوازات بالشراكة ، مما يسهل على المواطنين تجنب الازدحام أمام مكتب الجوازات.

خطوات إصدار تأشيرة خروج نهائي للمكفول:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: /

قم بتسجيل الدخول من خلال برنامج أبشر ، أدخل البيانات المطلوبة “رقم الهوية وكلمة المرور” في الحالات التالية للتسجيل المسبق، ولكن إذا كنت مستخدمًا جديدًا ، فيجب عليك التسجيل في البرنامج أولا.

بعد الدخول على البرنامج قم باختيار زر معلوماتي ومنه ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بك.

ومن خانة المكفولين قم باختيار أكثر.

سيظهر لك كل اسماء الكفلاء في المنطقة قم باختيار الكفيل الخاص بك.

وبعد اتمام كافة البيانات سيكون عليك الضغط على زر استخراج خروج نهائي.

ستظهر لك خانة بها بعض الشروط بطلب الحصول على تأشيرة خروج نهائية قم بالموافقة عليها، في الصفحة الأخيرة ستظهر لك بيانات الكفيل، كما سيظهر لك تعهد على أن تقوم بإحضار كافة الوثائق الهامة قبل مغادرة البلاد وذلك في مكتب الجوازات أو البريد السعودي.

تعليمات للحصول على تأشيرة خروج نهائي

بعض الملحوظات بشأن تأشيرة خروج نهائي من الجوازات السعودية