هل متاح خدمة الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc

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عمر شويل - جدة أصبحت الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc محل اهتمام من الأفراد أو بالأخص عملاء باقات stc مفوتر في السعودية إذ أن الشركة استطاعت أن تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وقامت بإطلاق مجموعة متعددة من الباقات التي تساعد في تقسيط جوالات stc ايفون 13 لهذا يسأل العميل ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي stc لذا سنتعرف بالتفصيل على كيفية الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc في السعودية.

الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc

بين الحين والآخر تقدم الاتصالات السعودية العديد من العروض المميزة للعملاء من بينها إمكانية تقسيط الجوالات الذكية وتوفر على بعض الباقات كيفية الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc وتعتبر باقات مفوتر من أهم الباقات التي تقدم امتيازات متعددة للمواطنين منها باقة مفوتر ماكس الجديدة التي تقدم خصومات على الأجهزة الذكية.

أي أن ذلك معناه أنه لا يوجد باقات توفر جهاز مجاني 100% ولكن هناك خصومات على الأجهزة الذكية وذلك كما يلي:

خصم بقيمة 2400 ريال سعودي على الأجهزة عند التقسيط لمدة عام.

عند التقسيط لمدة عام ونصف سيحصل المستفيد على خصم حتى 3600 ريال سعودي.

خصومات مميزة عند التقسيط على عامين قد يصل إلى 4800 ريال سعودي.

كم سعر باقة مفوتر ماكس

بعد أن تعرف ما هي طريقة شراء جوال اقساط من STC السعودية تستطيع معرفة كافة المعلومات على باقات مفوتر الجديدة منها سعر باقة مفوتر ماكس التي تقدم مميزات كثيرة وخلال الفترة الحالية يمكن الاشتراك في الباقة وسداد قيمتها وهي 920 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة وهي 15%.

كيف احصل على جوال أقساط من stc

عند زيارة أحد فروع شركة الاتصالات السعودية يمكن تقديم طلب لتقسيط الجوالات أو يمكن التعاون مع شركة كوارا للتمويل من أجل تقسيط جوالات بدون دفعة أولى وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى اتباع التالي:

كما يمكن عبر الموقع الرسمي للشركة التعرف على هل هناك إمكانية الاشتراك في الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc أم لا وكيف الاشتراك في الباقات.