نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر الموقع لالكتروني الخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عن طريق الموقع الالكتروني أسهل من الذهاب إلى المصالح الحكومة وتضييع الكثير من الوقت لذلك تعمل المملكة العربية السعودية على توفير خدماتها الالكترونية للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، ونجد الاستعلام عن التأمينات يتطلب تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي وإتباع الخطوات اللازمة لمعرفة التأمينات الخاصة بالمواطن المستعلم، ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام يكون عن طريق إدخال الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي بالسعودية

يكثر البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين، ونجد أن الخطوات سهلة الإتباع وتتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الالكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حين تم إنشاء حساب من قبل، أو كتابة البيانات كاملة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

يسهل إنشاء حساب من خلال كتابة الاسم ورقم الهاتف، البريد الالكتروني وتحديد كلمة مرور ورقم الهوية.

اختيار خدمة الاستعلام عن حقوق التامين من الصفحة الرئيسية.

كتابة بيانات المواطن وإدخال الرقم القومي ثم الضغط على كلمة بحث لإظهار التأمينات الخاصة بالمستعلم.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين للتأمينات

يسهل التقديم للحصول على التأمينات الاجتماعية من خلال موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويمكن البحث عن أسماء المواطنين المستحقين للحصول على التأمينات بالمملكة السعودية عبر الانترنت من خلال الرقم القومي وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

اختيار الخدمات الالكترونية من موقع الضمان الاجتماعي.

الضغط على خدمات التأمين عبر الانترنت، ثم اختيار البحث عن الأسماء.

كتابة الرقم القومي للمواطن ثم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر المعلومات المطلوب معرفتها في الصفحة التالية.

شروط الحصول على تأمينات بالمملكة السعودية

تعد التأمينات الاجتماعية بمثابة مساعدة شهرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ولكن يوجد بعض الشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية والتي يجب توافرها لحصول المواطن على التأمينات وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: