نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقدم على وظائف الخطوط السعودية ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أقدم على وظائف الخطوط السعودية ؟ من أبرز الأسئلة التي يسألها الكثيرين ممن يريدون العمل في الخطوط الجوية السعودية بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بداية التقديم على وظائفها بداية من 20 سبتمبر الموافق 24 صفر 1444، وحددت الخطوط السعودية الشروط المطلوبة للتقديم على وظائفها وسوف نتعرف في السطور المقبلة على كيفية التقديم على وظائف الخطوط السعودية.

وظائف الخطوط السعودية

أعلنت الخطوط السعودية عن توافر عدد من الوظائف الإدارية لعدد من التخصصات لحملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة والبكالوريوس، حيث أن الوظائف تابعة لقسم التمويل الذي يتيح مجموعة من الخدمات مثل خدمة الفنادق والجديدة والقطاع الصحي في مدن الدمام وجدة والرياض، والتقديم إلكتروني عبر موقعها الرسمي.

كيف أقدم على وظائف الخطوط السعودية ؟

يمكن التقديم على وظائف الخطوط السعودية 1444 وفقًا للخطوات الآتية:

الدخول لموقع وظائف الخطوط السعودية.

اختيار الوظائف الشاغرة من بين الوظائف المتاحة.

ثم تحديد الوظيفة المطلوب التقديم عليها،

من ثم الضغط على البدء التقديم.

ابدأ في إدراج البيانات المطلوبة والمؤهل العلمي.

من ثم التحقق من البيانات المدخلة، ثم الضغط على تقديم الطلب.

الوظائف المطلوبة في الخطوط السعودية

أعلنت الخطوط السعودية عن حاجتها لعدد من التخصصات بقسم التموين، ومن أبرز تلك التخصصات:

ممثل خدمات.

موظف استقبال صالة المطار.

مشغل رافعة طويلة.

سائق.

ممثل استقبال وإرشاد.

أمين صندوق.

مساعد مبيعات.

ما شروط التقديم لوظائف الخطوط السعودية ؟

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في المملكة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

لابد من معادلة المؤهل وتوثيقه من وزارة التعليم السعودية وذلك في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا بقضايا تخص الشرف والأمانة العامة.

مميزات وظائف الخطوط السعودية

راتب شهري تنافسي.

عروض وتخفيضات للموظفين.

تذاكر مخفضة للموظف وعائلته.

الحصول على بدل إنتاجية وسفر.

توفير تأمين طبي شامل.

منح العاملون بدل سكن 3 رواتب.

توفير بدل نقل.

كم راتب الخطوط السعودية

يبدأ الراتب من 5854 ريال مع المميزات الأخرى التي يحصل عليها الموظف