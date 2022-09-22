مواصفات وسعر أقوي هاتف في 2022 سامسونج جلاكسي اس 23 هاتف المشاهير

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عمر شويل - جدة يقال إن سلسلة سامسونج جلاكسي اس 23 ستصدر هاتفًا جديد كليًا في فبراير لعام 2023، وقال البعض أن هذه الفئة ستطلق جهازًا بكاميرا خلفية تأتي بدقة مائتي ميجا بكسل وبشكل خاص في هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا، حيث بادروا بالعمل على زيادة سمك الشاشة، ولكنها لا تزال 6.8 بوصة، وتبلغ دقتها 3088×1440ميجا بيكسل ولكن دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول الهاتف.

معلومات حول هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

قبل إطلاق الهاتف تردد الكثير حول هذه الفئة، فمن المؤكد أن الشركة الكورية سامسونج قد تستخدم مجموعة شرائح السناب دراجون في هاتفها الجديد جلاكسي اس 23:

كما أشارت بعض الأقاويل أن سلسلة هواتف سامسونج اس 23 لن تشهد أي ترقية من قبل مستشعر الكاميرات المقربة.

ولكن سيتم استخدام نفس مستشعر التقريب وهو بدقة عشرة ميجا بيكسل وهو الموجود حاليًا في هواتف جلاكسي اس 22، وجلاكسي اس 22 بلس.

واضاف أن من المفترض العمل على تطوير الكاميرا الامامية لتحتوي على 12 ميجا بكسل لصور السلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

تأتي مواصفات الهاتف على عكس هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 السابق حيث اعتمدت الشركة على تطوير في الشاشة، والكاميرا، وجودة المعالج القوي: