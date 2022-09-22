مواصفات وسعر أقوي هاتف في 2022 سامسونج جلاكسي اس 23 هاتف المشاهير

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عمر شويل - جدة يقال إن سلسلة سامسونج جلاكسي اس 23 ستصدر هاتفًا جديد كليًا في فبراير لعام 2023، وقال البعض أن هذه الفئة ستطلق جهازًا بكاميرا خلفية تأتي بدقة مائتي ميجا بكسل وبشكل خاص في هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 الترا، حيث بادروا بالعمل على زيادة سمك الشاشة، ولكنها لا تزال 6.8 بوصة، وتبلغ دقتها 3088×1440ميجا بيكسل ولكن دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول الهاتف.
معلومات حول هاتف سامسونج جلاكسي اس 23
قبل إطلاق الهاتف تردد الكثير حول هذه الفئة، فمن المؤكد أن الشركة الكورية سامسونج قد تستخدم مجموعة شرائح السناب دراجون في هاتفها الجديد جلاكسي اس 23:
- كما أشارت بعض الأقاويل أن سلسلة هواتف سامسونج اس 23 لن تشهد أي ترقية من قبل مستشعر الكاميرات المقربة.
- ولكن سيتم استخدام نفس مستشعر التقريب وهو بدقة عشرة ميجا بيكسل وهو الموجود حاليًا في هواتف جلاكسي اس 22، وجلاكسي اس 22 بلس.
- واضاف أن من المفترض العمل على تطوير الكاميرا الامامية لتحتوي على 12 ميجا بكسل لصور السلفي ومكالمات الفيديو.
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 23
تأتي مواصفات الهاتف على عكس هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 السابق حيث اعتمدت الشركة على تطوير في الشاشة، والكاميرا، وجودة المعالج القوي:
- يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا ثلاثية.
- مساحة الشاشة تأتي 6.1 بوصة.
- ذاكرة الهاتف العشوائية تأتي 8/10/12.
- أما البطارية فتأتي بمعدل خمسة آلاف مللي أمبير.
- نظام التشغيل من أندرويد 12.
- شاشة كبيرة جدًا وتغطي الهاتف بالكامل ولكن بها فتحة نوت لالتقاط صور السلفي.
- يأتي الهاتف هذه المرة مقاومًا للماء والغبار.
- كما يتوفر في الهاتف مستشعر بصمات الأصابع والقرب، والدوران، ولكن البصمة الاساسية تأتي مدمجة في شاشة الهاتف.
- تأتي البطارية بسعة كبيرة وتستقبل الشحن السريع.
- تأتي الكاميرا الامامية بدقة 40 ميجا بيكسل مما يجعلها تلتقط أروع الصور.
- سعت شركة سامسونج الكورية هذه المرة على اصدار فئة جديدة ولكن بمميزات وخصائص رائعة.
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