نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 بالتقسيط على 3 سنوات للسعودي والمقيم وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين قرض شخصي فوري يستطيع من خلاله العميل المتقدم من تسديد احتياجاته المختلفة من خلال تلك التمويل الشخصي والذي يبلغ قيمة 20 ألف ريال سعودي للمواطن و10 آلاف ريال سعودي لغير السعودي وذلك دون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية.

20,000 بالتقسيط على 3 سنوات لدى شركة اليسر

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية عدد مختلف من المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة للأفراد فتوفر التمويل الشخصي السريع بقيمة مالية 20 ألف ريال وتوفر أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي وهناك العديد من القروض التمويلية الأخرى ولكن سوف نتحدث اليوم عن التمويل الشخصي السريع بقيمة مالية 20,000 ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي من اليسر بأنه متاح طبقاً لضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يمتاز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

تمويل شركة اليسر متاح للمواطن السعودي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال.

أيضاً تمويل شركة اليسر متاح للعميل الغير سعودي بقيمة ربما تصل إلى 10 آلاف ريال بدون كفيل.

كما لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر السريع إلى أى مصاريف إدارية عند التقديم.

يستطيع العميل المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر يحتاج العميل المتقدم من أجل الحصول على الموافقة السريعة تقديم المستندات التالية

الهوية الوطنية للسعودي المتقدم.

كذلك الهوية للمتقدم الغير سعودي.

أيضاً خطاب تعريف بالراتب الشهري.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

شروط الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

عند التقديم لطلب القرض الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر عند التقديم