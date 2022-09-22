نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكامل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 حيث يترقب العديد من مواطني العراق إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أسماء الأشخاص المشمولين بالوجبة الثامنة في الرعاية الاجتماعية لهذا العام 2022م بشكل رسمي، وذلك عبر المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقد عقد وزير العمل العراقي مؤتمر رسمي حتى يعلن عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، حيث ينتظرها كل المشمولين بالرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، وسنبين فيما يلي الرابط الإلكتروني المخصص لمعرفة أسماء الأشخاص المشمولين بالوجبة الثامنة من الرعاية الاجتماعية 2022م.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة

بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال منصتها الرسمية أن كل الأسماء المتداولة الآن خلال الصفحات الوهمية ليس لها أي أساس من الصحة، وتحظى الوجبة الثامنة من الرعاية الاجتماعية على اهتمام العديد من مواطني العراق، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع على المنتفعين من الوجبة الثامنة، وبنفس السياق بينا الوزير أن شمول الأسر سوف يكون طبقًا للتعداد السكني ونسبة الفقر بكل محافظات العراق، كما أكد أن جميع الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن سيعلن عنهم سيستقبلون رسالة نصية على هواتفهم الشخصية لكي يتم المراجعة، وذلك طبقًا للجدولة الزمنية التي قررتها الوزارة الخاصة بالتخطيط.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

عبر المؤتمر الرسمي الذي عقدته الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الحالي 2022م وبرئاسة وزير العمل العراقي فقد بينا أن الأسر المرسلة إلى وزارة التخطيط لكي يتم فحصها قد بلغ عددها حوالي 343954 ألف أسرة تقريبًا، وقد نتج منهم حوالي 310789 ألف أسر، وهم أسر أسفل خط الفقر، ويتمكن الأفراد من الاطلاع على الأسماء عبر الولوج للرابط الإلكتروني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعراق.

وسوف يتم استقبال كل المواطنين خلال ثلاثة شهور، وذلك حتى يتم إصدار بطاقة تسمى بالبطاقة الذكية، وقد شدد الوزير على الأفراد التي ستكون أسمائهم ضمن الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة الالتزام بالوقت المقرر، وذلك حتى يتم المراجعة بشكل نهائي والتي ستوضح بطريقة أسبوعية، مع العلم أن الوزارة ستنشر جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية محافظة تلو الأخرى وليس كل المحافظات معًا.