نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة في الجزائر وشروط التسجيل في المنحة للشباب والمتزوجات العاطلات عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة في الجزائر هي مساعدة مالية مقدمة من الحكومة الجزائرية إلي الشباب العاطلين عن العمل وكذلك المتزوجات اللاتي لا يعملن بسبب عدم وجود فرص عمل متوفرة لديهم، ومبلغ الدعم الذي يستفيد به يتم منحة فقط للشباب المستوفي جميع المتطلبات والشروط التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي في الجزائر، والهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ علي كرامة الشباب ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها العاطلين علي العمل لتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع المستوي المعيشي الخاص بهم خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بعد أزمة جائحة كرونا التي أدت إلي انهيار الاقتصاد في معظم دول العالم، وقد تم الإشارة إلي أن المستوفون الشروط يمكنه الدخول علي موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وسوف يتم إرسال رسالة اليهم بعد التسجيل بأسبوعين علي أن يبدأ صرف الدعم في أول مارس القادم.

منحة البطالة في الجزائر

التسجيل في منحة البطالة الجزائر هو أمر يرغب العديد من الشباب العاطلين عن معرفته، حيث تصل قيمة الإعانة المالية الي مبلغ قدره 133 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو، ومن خلال المقال يمكننا التنوية علي أن التسجيل في موقع الوكالة الوطنية للتوظيف ويبدأ من اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير للعام الحالي 2022 ميلادية من استقبال طلبات التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة وعلي المتقدمين توفير بعض الأوراق والوثائق الهامة لتمكن من التسجيل في ملف منحة البطالة عن العمل وهي كالتالي:

عدد 2 صورة شمسية.

شهادة ميلاد أصلية.

ارفاق شهادة تسجيل بالوكالة الوطنية للتوظيف.

شهادة عدم العمل لطالب المنحة.

ارفاق شهادة بالوضع الطبي والاجتماعي.

شروط الاستحقاق لمنحة العاطلين عن العمل للشباب والمتزوجات العاطلات عن العمل

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكونا مقيمان بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

أن تكون المتقدمة أو المتقدم من المسجلين لدي الوكالة الوطنية للتشغيل.

عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 19 عام ولا يزيد عن 60 عاماً، أما بالنسبة للمتزوجات لا يزيد العمر عن 40 عام.

أن لا يكون لديهم أي دخل سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.

إذا كان طالب المنحة متزوج يشترط أن لا يكون لديه دخل أياً كان طبيعته.

عدم الاستفادة من أي جهاز عمومي آخر ” أخذ قروض إنشاء المؤسسات الصغيرة”.

ألا يكون عاملاً في مؤسسة تعليمية.

موقفه من الخدمة الوطنية.

قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من منحة البطالة بالجزائر

تصل قيمة المنحة للمسجلين المستفيدين من منحة البطالة الي مبلغ يصل الي 133 ألف دينار جزائري وهو ما يعادل 82 يورو، وقد تم التنوية إلي أن موعد صرف الدعم المقدم الي المستفيدين سوف يكون في بداية شهر مارس / آذار بالاضافة الي التغطية الصحية وسوف يتم حساب هذه العلاوة في ميزانية 2022 ميلادية، علي أن تنتهي صلاحية المنحة في حال عدم حصول المستفيد من المنحة والعاطل عن العمل علي وظيفة عن طريق احدي الوكالات الوطنية للتشغيل.

أسباب رفض منحة البطالة

وقال بوضياف في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن الملفات التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة في دفعتها الأولى، كانت بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بمنحة البطالة وهي كالتالي:

السبب الأول عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد.

والسبب الثاني:عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطني، وأن هذا الصنف من طالبي المنحة، لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا، بإعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط.

أما السبب الثالث، وفق بوضياف، فيتعلق بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين.

وقال بوضياف إن “هذه المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستصون كرامة طالبي الشغل، إلى حين إدماجهم بصفة نهائية في مناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم”. موضحا أن “42 بالمائة من المسجلين ليس لديهم مؤهل، في حين أن 36 بالمائة من المسجلين أيضا جامعيون و20 بالمائة خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني.