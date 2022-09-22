جدة - نرمين السيد - وغرد ترودو - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم، قائلا: "تمثل التعبئة العسكرية.. والتهديدات النووية تصعيدًا غير مسؤول وخطيرًا.. وكندا تدين بشدة هذه الأعمال، وتواصل الوقوف متحدا مع أوكرانيا والشركاء العالميين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الكندى يدين قرار روسيا التعبئة الجزئية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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