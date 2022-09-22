جوتيريش: فكرة الصراع النووى المحتمل أمر غير مقبول

جدة - نرمين السيد - أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، أن فكرة الصراع النووى المحتمل تعد أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الدول التى تمتلك أسلحة نووية بالالتزام بعدم استخدامها والقضاء الكامل عليها.





وأعرب جوتيريش، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة التى نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن قلقه البالغ إزاء التقارير التى تفيد بوجود خطط لتنظيم استفتاءات فى مناطق بأوكرانيا لا تخضع حاليا لسيطرة الحكومة، مشددا على أن أى ضم لأراضى دولة من قبل دولة أخرى ناتج عن استخدام القوة أو التهديد هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

وأشار جوتيريش إلى أن الآلاف من المدنيين الأوكرانيين ومن بينهم مئات الأطفال قتلوا أو أصيبوا، ومعظمهم بسبب القصف الروسى لمناطق مدنية، مضيفًا أن كل طفل فى أوكرانيا تعرض لكابوس الحرب إما عن طريق العنف أوالانفصال عن عائلته.

وأوضح أن الموقف سيزداد سوءا عند اقتراب فصل الشتاء وتناقص إمدادات الغاز والكهرباء، كما أنه على المستوى العالمى فإن الصراع سيتسبب فى تفاقم أزمة الغذاء والتمويل والطاقة وهو ما سيدفع ملايين الأشخاص إلى المزيد من الفقر والجوع وتعطيل عجلة التنمية والعودة بها إلى سنوات للخلف.

وتابع جوتيريش أن هذه التطورات تأتى فى أعقاب جائحة كورونا والآثار الكبيرة التى تسبب فيها التغير المناخى، مشيرا إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفا والأكثر احتياجا هم الذين يعانون بشكل أكبر فى الدول النامية التى مازالت تتعافى من أزمة كوفيد-19 وظاهرة التغير المناخى.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل من أجل تعظيم كل فرصة لتقليل هذه المعاناة، لافتا إلى أنه عن طريق محادثاته مع كل من الرئيسين الأوكرانى فلوديمير زيلينيسكى والروسى فلاديمير بوتين وبالتعاون مع الشركاء على الأرض فقد تم توفير مساعدات لحوالى 13 مليون شخص.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على توثيق آثار غير مقبولة لهذه الحرب على حقوق الإنسان، موضحا أن التقارير مليئة بصور مختلفة للوحشية والعنف والمعاملات السيئة مع سجناء الحرب بالإضافة إلى العنف الجنسى.

ولفت إلى أن آخر التقارير بشأن مواقع الدفن فى منطقة "إيزيوم" كانت مزعجة للغاية، حيث أكد أنه يجب أن يتم التحقيق فى كل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها من خلال إجراءات عادلة وقانونية.

وشدد على أن إنهاء الإفلات من العقاب فى الجرائم الدولية يعد أمرا أساسيا، ولهذا فإن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا مهمًا لضمان المساءلة الفعالة وقد بدأ المدعون فيها بالفعل تحقيقا فى الوضع فى أوكرانيا، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون بالكامل مع المحكمة، حيث إن هذا يعد أمرًا ضروريًا.