نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لــيـنــكــات” اسماء الرعاية الاجتماعية في نينوى رقم 8 molsa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اسماء الرعاية الاجتماعية في نينوى 2022 في موقعكم ثقفني، حيث تم منذ قليل نشر كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعمل إطلاق بالنسبة إلى ملفات أسماء الفائزين بالرعاية الاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 في كافة المحافظات بجمهورية العراق، وبالنسبة غلى محافظة نينوى، فقد تم الإعلان عنها منذ ساعات في الدفعة الثانية من الوجبه الثامنه في قبول المتقدمين على استمارة الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها هيئة الحماية الاجتماعية ، فتابعوا للتفاصيل في المقال حيث نضع لكم الرابط، وكذلك سنساعد الاشخاص الذي تواجههم مشاكل في التعليقات.

اسماء العاطلين عن العمل 2022

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم الدعم والمساعدة إلى الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العراق، وهذا في إطار محاربة الدولة الفقر وأزمة ارتفاع الأسعار، وهذا ما يتم عن طريق تقديم العديد من البرامج إلى الفئات المستحقة تحت خط الفقر الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأسر في العراق والتي منها الرعاية الاجتماعية.

حيث يتم تقديم لهم الدعم اللازم لسد احتياجاتهم اللازمة بشكل شهري، وهذا عن طريق نزول المعاشات، وكذلك يتم إعطائهم العديد من المزايا الأخرى، مثل الأولولية في تقديم قطع الاراضي السكنية المجانية لهم “داري“، ويتم تحديث قاعدة البيانات كل عام، وتنوي الوزارة إلى زايدة عدد الأسر هذا العام إلى 1.5 مليون أسرة.

الإعلان الوزاري الدفعة الثانية من الوجبة الثانية

وقام السيد وزير العمل العراقي الجديد سالار عبد الستار (وزير العدل سابقاً) بالتعاون مع رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء موسوي، بعمل مؤتمر صحفي تم إعلان فيه دفعة رقم 2 من الوجبة الثامنه في الاستفادة من الرعايه الاجتماعيه، وتم نشر كشوف كافة المحافظات (بغداد، صلاح الدين، كربلاء، البصرة، المثنى، بابل، ذي قار، النجف، الانبار، إلخ) وهذا منذ يومين.

وفي هذه الدفعة تم شمول أكثر من 321 الف اسرة في الرعاية الأجتماعية، وتم الإعلان عن الأسماء، وبالطبع سنركز معكم على محافظة نينوي في هذا المقال، ومتى تتوجهون إلى دائرة الحماية الاجتماعية للحصل على الكارد الذي ينزل فيه الرواتب، ويتبقى دفعات أخرى نتوقع أن تنزل في الأسابيع القليلة القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية في نينوى 2022

ونستعرض معكم اهم الأخبار بخصوص اسماء الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، حيث تم قبول 4064 أسرة، وهو عدد قليل مقارنة بالمحافظات الأخرى، والذي يمثل 1.2 بالمئة من إجمال عدد الأسر المقبول من كافة انحاء العراق التي تخطت 321 ألف، ولكن يمكنكم الوصول إلى الكشف وعمل بحث الاسم عن طريق هذه الخطوات الموضحة:

توجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية Labor and social affairs .

. ثم انزل إلى أسفل واضغط على اليسار حتى يظهر لك الوبجة الثامنة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اضغط على محافظة نينوى.

ينزل لك ملف اسماء الرعاية الاجتماعية في نينوى 2022.

افتحه.

في خانة البحث اكتب اسمك، أو اسم الوالدة.

او اكتب لنا تعليق في الاسفل فيه اسمك، وسنخرج لك النتيجة بكل تأكيد.

موعد استلام بطاقة رواتب الرعايه الإجتماعية نينوى 2022

وبعد ان تجد اسمك، نبارك لك أولا، وبعدها تنتظر وصول رسالة إلى الهاتف الخاص بك، والتي مفادها موعد الذهاب إلى دائرة محافظة نينوى لاستكمال بعد الاجراءات الروتيينة ودفع قيمة الكي كارد، وسوف تصل لك في هذا الموعد:

في خلال يومين إلى أسبوع كحد أقصى.

تعمل دائرة نينوى في الفترة الحالية على إنجاز طلبات 100 أسرة أسبوعيا.

وسيتم زيادة العدد إلى 250 في الفترة القادمة لتسريع وتيرة التسجيل.

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