نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الإسلامي الجديد من البنك الأهلي السعودي لعروض اليوم الوطني 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الإسلامي الجديد من البنك الأهلي، تحتفل السعودية باليوم الوطني لها والذي يأتي في الثالث والعشرون من كل عام حيث تشهد أرجاء المملكة احتفالات وعروض ضخمة لتلك المناسبة ويشار البنك الأهلي في تلك المناسبة من خلال تقديم عروض وخصومات على بطاقة الأهلي الائتمانية كما يقدم عروض التمويل الشخصي حتي نهاية سبتمبر 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التمويل الإسلامي الجديد المقدم من البنك للمواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

التمويل الإسلامي الجديد وأهم المزايا

يقدم البنك هذا المنتج مع احتفالات المواطنين والمقيمين باليوم الوطني السعودي مع عدد كبير من المميزات وقد جاءت كالتالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للمواطنين والمتقاعدين والمقيمين.

الحد الأدنى يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي ويصل إلي اثنان ونصف مليون ريال كحد أقصى.

يتم سداد قيمة التمويل من خلال أقساط شهرية ممتدة حتي خمس سنوات.

إجراءات سريعة وميسرة وبهامش ربح تنافسي.

لا يوجد رسوم إدارية.

السداد المبكر.

يمكن للعميل تأجيل قسط شهر رمضان كما يمنحه البنك الحق في تأجيل حتي ثلاث أقساط عند طلب المنتج.

يوجد تأمين وذلك عند حدوث الوفاة أو حدوث عجز كلي للمستفيد.

الشروط المطلوبة

هناك شروط مطلوبة في المتقدمين سواء كانوا سعوديين أو مقيمين وهي شروط أساسية للحصول على المنتج وقد جاءت تلك الشروط كما يلي:

لا يقل العمر بالنسبة للسعوديين عن ثمانية عشر عاماً وبالنسبة للمقيمين لا يقل عن اثنان وعشرون عاماً. لا يزيد العمر عن ستون عاماً عند سداد آخر الأقساط وبالنسبة للمتقاعدين لا يتجاوز العمر خمسة وسبعون عاماً عند سداد آخر الأقساط. متاح للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأحد الجهات المعتمدة لدي البنك ويتم تحويل الراتب للمصرف عبر نظام سريع. لا تقل مدة العمل للموظف بالقطاع الحكومي عن شهر وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سواء مواطن أو مقيم لا تقل مدة العمل عن سنة كاملة. الحد الأدنى لراتب المواطن ثلاثة آلاف ريال وبالنسبة للمقيم الحد الأدنى للراتب أربعة آلاف ريال سعودي.

ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك أو الاتصال برقم 8002441005 لطلب المنتج وللحصول على المزيد من المعلومات ويستمر هذا العرض حتي نهاية شهر سبتمبر 2022، كما يوفر المصرف من خلال تلك العروض برنامج التمويل التكميلي حيث يمكن للعميل الحصول على هذا البرنامج بعد أن يتم سداد عشرون بالمائة من قيمة التمويل الشخصي القائم.