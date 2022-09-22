نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ونتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الان نستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وذلك بعدما نوهت وزارة التعليم العالي على ان اليوم هو الموعد الاخير تجاه اغلاق ابواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية وذلك أمام جميع الناجحين فى شهادة اتمام شهادة الدبلومات الفنية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات بالخطوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلن معالي وزير التعليم العالي على ان يكون اليوم هو الموعد النهائي لغلق ابواب تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية حيث وجه السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق الدعوة أمام طلاب الدبلومات الفنية على ضرورة إتمام تسجيلها داخل شتي الجامعات والمعاهد الفنية، مؤكدا على عدم الانخداع وراء الجامعات والكليات الوهمية والاعتماد فقط على قائمة الجامعات والمعاهد الموجودة على موقع التنسيق التابع لموقع التنسيق، على ان نستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات

نوافيكم ونتابع أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من المقرر على ان يتم الاعلان عنها اون لاين من خلال موقع التنسيق الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية