صدام بروح النهائي المبكر!.. موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة إيطاليا وإنجلترا ، تستكمل مساء غدٍ الجمعة 23 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات أو مرحلة الدوريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2023/2022 ، ولحساب مرحلة الإياب في المجموعة A3 يستضيف ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية “ملعب الإنتر وميلان”، مواجهة قوية من العيار الثقيل، تمثل نهائيًا مبكرًا يجمع منتخبا إنجلترا وإيطاليا ، واللذان يمتلكان فرصة لا بأس بها للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

قبل كل شيء ، سنتناول خلال السطور التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية ، فضلًا عن تاريخ المشاركات والإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا .

مباراة إيطاليا وإنجلترا

مواجهة كلاسيكية جديدة إذن، تترقبها جماهير كرة القدم الأوروبية بخصوصًا والعالمية بصفة عامة.

تجمع أحد أقوى المنتخبات في كرة القدم العالمية، حيث فريقا إنجلترا وإيطاليا .

واللذين يمتلكان باعًا كبيرًا على مستوى اللعبة، فضلًا عن دوريين من أقوى الدوريات في العالم.

حيثما يصطدمان وجهًا لوجه، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوريات في UEFA Nations League 2022/2023 .

كما ذكرنا، فالمنتخبين لديهما حظوظهما متقاربة، رغم صعوبتها في التأهل إلى دور قبل النهائي من البطولة.

غير أن فرص بطل يورو 2020 تعد أعلى، بالنظر إلى ترتيبه في المجموعة الثالثة أ .

عمومًا ، سنستعرض أولًا جدول ترتيب المجموعات الأربع في دوري A من دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 :

هذا، وتنطلق مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، مساء اليوم الخميس، وذلك بإقامة 4 مباريات في توقيت متزامن، عملًا بمبدأ “تكافؤ الفرص”.

إذ تلعب فرنسا أمام ضيفتها النمسا ، فيما تواجه الدانمارك مستضيفتها كرواتيا ، عن المجموعة الأولى أ .

بينما تتقابل بولندا مع هولندا ، و بلجيكا ضد ويلز ، في المجموعة A4 .

وتستأنف مواجهات الجولة 5، مساء غدٍ الجمعة 23 سبتمبر 2022 .

فجانب مواجهة إيطاليا ضد إنجلترا ، تلعب مباراة ألمانيا أمام المجر بالمجموعة الثالثة A.

أما يوم السبت 24 من سبتمبر الجاري، فتقام مباراة التشيك ضد البرتغال ، و إسبانيا أمام سويسرا عن المجموعة A2 .

المنتخب الإيطالي

بروح جديدة، يدخل منتخب إيطاليا لكرة القدم مواجهة الجمعة.

وذلك عقب فقدان بطل الأمم الأوروبية ( يورو 2020 ) فرصة تمثيل القارة العجوز في مونديال قطر 2022 .

بعد خسارته المفاجأة من أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم ، بهدف قاتل في الـ90!.

وفي مشاركته الثالثة بالبطولة، يحتل Italy national football team المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.

وذلك برصيد 5 نقاط وصافي (-2) هدف.

حيثما تمكن الآزوري من تحقيق الفوز أمام المجر ذهابًا بنتيجة (1-0).

كما تعادل إيجابيًا مع ألمانيا ذهابًا، وسلبيًا مع إنجلترا ذهابًا (0-0).

بينما تلقى خسارة قاسية من أمام المانشافت “ألمانيا” إيابًا بنتيجة (2-5).

وفي مشاركاته الثلاث بدوري الأمم الأوروبية ، حصد الطليان إنجازًا وحيدًا.

تمثل في الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالنسخة الأخيرة.

بعد أن فاز على بلجيكا (2-1) في مواجهة تحديد المركز الثالث.

وذلك عقب خسارته في نصف النهائي أمام إسبانيا بالنتيجة السابقة أيضًا.

المنتخب الإنجليزي

من جهة أخرى ، يدخل منتخب إنجلترا لكرة القدم في تحدٍ خاص، على مستوى البطولة الأوروبية.

لاسيما مع تذيل منتخب الأسود الثلاثة للمجموعة الثالثة برصيد نقطتين وصافي (-5) أهداف.

وبات في حاجة لما يشبه المعجزة من أجل التأهل إلى نصف النهائي!.

بصفة عامة ، يخوض England national football team مواجهة الجمعة وما يليها، في إطار التحضيرات القوية للمشاركة الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 .

وخلال أربع جولات لعبها، غابت الانتصارات تمامًا عن المنتخب الإنجليزي.

إذ تعادل إيجابيًا مع ألمانيا “بشق الأنفس” ذهابًا، وسلبيًا مع إيطاليا في الذهاب.

إلا أن الفريق تلقى خسارتين من أمام المجر ذهابًا بهدف وإيابًا على ملعبه ووسط جماهيره برباعية نظيفة.

وعلى غرار منافسه في لقاء الجمعة، وفي المشاركتين السابقتين من دوري الأمم الأوروبية.

تمكن الإنجليز من الظفر بالمركز الثالث، في النسخة الأولى من البطولة.

حيثما تغلب على سويسرا بركلات الترجيح (6-5)، إثر انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

يأتي هذا بعدما توقفت رحلة الفريق من أمام الطواحين الهولندية في دور قبل النهائي بالخسارة بنتيجة (1-3).

تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا

على الصعيد التاريخي لمواجهات Italy vs England ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، تقابل الجانبين في إجمالي 30 مباراة منذ عام 1933.

بينهم 19 لقاءً وديًا، و4 مباريات في تصفيات كأس العالم.

إضافة إلى مواجهتين في المونديال، ومباراة في دورة الألعاب الأولمبية (روما 1960).

وكذلك 3 لقاءات في كأس الأمم الأوروبية “يورو”، ومواجهة واحدة في دوري الأمم.

فازت إنجلترا في 8 مباريات، وحققت إيطاليا الفوز في 12 لقاءً.

بينما خيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة.

من ناحية أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات إيطاليا أمام إنجلترا ، أحرز الآزوري 34 هدفًا، أما الأسود الثلاثة فسجلوا 36 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الإنجليز بنتيجة (3-2).

والتي تحققت مرتين، آخرها كان في لقاءٍ ودي في 24 مايو 1961.

أما عن الانتصار الأكبر لـ إنجلترا ضد إيطاليا ، فجاء بنتيجة (4-0).

والذي حدث في مواجهة ودية بتاريخ 16 مايو 1948.

بينما كان أكبر فوز حققته إيطاليا ضد إنجلترا بنتيجة (2-0).

وقد حدثت في مناسبتين، أولهما كانت ودية، والأخرى جاءت في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 1978.

موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة مواجهة النهائي الأوروبي المبكر ، مساء الجمعة، في تمام عند الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت دولة الإمارات، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر وإيطاليا، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت إنجلترا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة إيطاليا وإنجلترا ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) تكليف الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية “على الأرجح” بتغطية أحداث اللقاء، بالإضافة إلى تلفزيون الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

أما بشأن معلق مباراة إيطاليا وإنجلترا ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة بعد عن معلقي المواجهة.

الخاتمة

في الختام نكون قدم قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة والحصرية بشأن موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار المنتخبين ونتائجهما في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات الجانبين وإنجازاتهما، وأخيرًا تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا .