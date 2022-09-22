نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن ودفعة شهر اكتوبر وأهم الشروط وطريقة التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن حساب المواطن ، جميع مستفيدي حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية ينتظرون إيداع الدفعة الجديدة الخاصة بحساب المواطن من شهر أكتوبر 2022 . وبمأ انه يهم الكثيرون من المستفيدين من الدعم المقدم برنامج حساب المواطن . والتي من اهم اهداف برنامج حساب المواطن هو دعم المواطن السعودي . وعلي صعيد اخر واستجابة لتساؤلات كافة المستفيدين فقد تم الاعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق وقد اجابت علي هذا التسؤل مرارا وتكرارا حيث أنه ومن المقرر والمتفق عليه من قبل وزارة الموارد البشرية انه يكون يوم 10 من كل شهر ميلادى هو الموعد الاساسي لإيداع الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن . إلا انه فى حالة تعارض هذا اليوم الذي يتم فيه صرف تلك الدفعة مع عطلة رسمية مثل يومي الجمعة أو السبت . فأنه يكون في اليوم التالي او الذي يقبله يوم العطلة صرف موعد الدعم . ومن خلاله سوف يعلن عن هذا من قبل برنامج حساب المواطن . وحيث ان الكثيرون الان وكذلك اغلبية المستفيديون قد تعرفوا علي تلك الاجابات . كما انه سوف يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن في وقته كالعادة او كما ذكرنا في حالة التعارض . اما الان ومن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الشروط الخاصة بالتسجيل فى حساب المواطن . وكذلك أهم الخطوات الخاصة بالتسجيل .

أهم شروط التسجيل في حساب المواطن

وأنه لكافة و جميع المتقدمين الذين يرغبون بالتسجيل فى برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم المقدم منه . فأنه يجب أن يكون لديهم الشروط الاساسية والتي تم الاعلان عنها مسبقا . والتي سوف نتعرف عليها سويا . وذلك لكي يتم قبولهم في حساب المواطن وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية .و أن يكون ايضا من المقيمون على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما لقبوله فى برنامج حساب المواطن . وذلك لكي يستطيع الاستفادة من الدعم المقدم .

ثالثا : يجب على المتقدم ان تكون اقامتة داخل المملكة العربية السعودية قبل موعد الايداع المحدد بمدة لا تقل عن 3 أشهر .

رابعا : يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم اثباتات صحيحة انه من المواطنين ذو الدخل المحدود .

أهم الخطوات الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن

يجب على المتقدم اتباع جميع الخطوات للتسجيل جيدا فى حساب المواطن والتى تتمثل فى :

اولا : الدخول مباشرة على الموقع الالكترونى الخاص بحساب المواطن .

ثانيا : يجب على المتقدم النقر على تسجيل جديد . ومن ثم بعدها القيام بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوبة منه بشكل صحيح مثل : اسم المستخدم رباعيا ، تاريخ الميلاد ، رقم الهاتف الخاص بة .

ثالثا : يجب على المتقدم ادخال كلمة السر الذى تم ارساله على الهاتف الجوال الخاص بة .

رابعا : يجب على المتقدم ادخال اى بيانات متعلقة بدخلة لان لابد أن يتم الكشف عن مصادر الدخل الخاصة بة وكلك ايضا بيانات حسابه المصرفي .

خامسا : بعد كتابة كافة البيانات صحيحا اضغط على كلمة تسجيل .

بعد الانتهاء من كتابة مقالتنا نتمنى ان نكون قد أوضحنا جيدا اهم الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن . وكذلك اهم الخطوات الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن . ونتمنى ايضا ان نكون عرضناها بصورة سهلة وبسيطة على المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وأن تنال اعجاب متابعينا الكرام .