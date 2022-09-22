نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لوظائف الخارجية السعودية عبر منصة جدارة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي عن استحداث العديد من المناصب الوظيفية في الجهات التابعة للوزارة. هذه المناصب مفتوحة لكل الذي تنطبق عليهم الشروط فقد أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ، عبر موقعها الرسمي، عن طرح العديد من الوظائف الشاغرة ويمكن للمرشحين المهتمين التقديم عبر الإنترنت على منصة جدارا 1444.

وظائف الخارجية السعودية

أعلنت وزارة خارجية السعودية رسميأ عبر موقعها الرسمي، عن طرح العديد من الوظائف الشاغرة في الهيئات التابعة لها. يمكن للمرشحين المهتمين التقديم عبر الإنترنت على منصة جدارا 1444 وهي وظائف لكلا الجنسين، رجالا ونساء ، في سفارة بلادهم في المملكة العربية السعودية. يتيح التوظيف عبر الإنترنت للمواطنين توفير الوقت والجهد من خلال التقديم عبر الإنترنت.

التقديم لوظائف وزارة الخارجية 1444

جدارة هي خدمة تفاعلية ومجانية عبر الإنترنت، توفر للمرشحين لشغل وظائف داخل وزارة الخارجية بعد بداية التوظيف، يمكن للمرشحين الذين يرغبون في التقدم للحصول على وظائف جديدة من الوزارة الوصول إلى موقع Jadara عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى المنصة بواسطة الهاتف المحمول أو الرسائل القصيرة في جميع أنحاء العالم وهذه هي خطوات التقديم

الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة جدارا على الإنترنت مباشرة.

قم باختيار تسجيل جديد من القائمة الرئيسية

أدخل جميع البيانات الشخصية وتأكد من صحتها.

بعد ذلك بالنقر على خانة “العمل في وزارة الخارجية”.

حدد ملف التحكم

حدد الوظيفة الشاغرة التي تناسبك من قائمة الوظائف الشاغرة.

أدخل جميع المعلومات الشخصية رقم الجوال والهوية الوطنية وكتابة البريد الالكتروني

قم بمراجعة جميع البيانات والمعلومات.

قم بإرفاق المستندات والمعلومات

شروط التقديم لوظائف وزارة الخارجية

شروط التقدم بطلب للحصول على وظائف في وزارة الخارجية. يجب على المرشحين الوفاء بالشروط التالية:-