العالم اليوم - ريم الهاشمي: الإمارات تدعو إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - دعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، يوم الخميس، جميع الأطراف إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية التي اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأضافت ريم الهاشمي، في كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، " سنواصل دعوتنا للحوار وخفص التصعيد". وأبدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، الترحيب بكافة الجهود التي تسعى إلى معالجة الوضع الإنساني في أوكرانيا. وتابعت ريم الهاشمي "علينا تحمل المسؤولية وتجاوز التحديات العالمية الكبرى". وتنعقد الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بين الثالث عشر والسابع والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك. ويناقش قادة دول ووزراء في هذا المحفل الدولي أبرز القضايا المطروحة على المشهد الدولي، فيما انصبت المداخلات خلال الدورة الحالية على أزمة أوكرانيا، إلى جانب قضايا المناخ والأمن الغذائي.

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