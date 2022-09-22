أبوالغيط يشارك فى اجتماع وزارى حول الشراكة العربية الإفريقية

وأوضح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط تناول فى كلمته الوضع الحالى للتعاون العربى الافريقي، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل المؤسسى المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقى فى مواجهة الازمات، مثل التغير المناخى والديون وغيرها.
وشدد أبو الغيط على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين لمواجهة التهديدات والمشكلات المشتركة، مثل الهجرة غير نظامية، مشيرا فى هذا الخصوص الى اهمية المضى قدما فى إنشاء المركز العربي-الافريقى لتبادل المعلومات حول الهجرة.
وأعرب أبو الغيط عن تطلعه للقمة العربية- الإفريقية الخامسة، والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية العام القادم، آملا ان تسهم فى تعزيز الشراكة المهمة بين الجانبين العربى والإفريقى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط عبر عن أمله فى أن يعيد الاتحاد الافريقى النظر فى القبول بإسرائيل كعضو مراقب فى الاتحاد، مثمناً قرار الاتحاد تشكيل لجنة خاصة على مستوى الرؤساء لإجراء مزيد من المشاورات حول هذه المسألة، ومعتبرا أن اتخاذ هذه الخطوة قبل ايجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية سيكون مخيبا لآمال الفلسطينيين.
ودعا أبو الغيط الجانب الافريقى لدعم الطلب الفلسطينى العادل بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن أبو الغيط تناول فى كلمته كذلك الوضع الإنسانى الخطير فى الصومال فى ضوء مخاطر المجاعة المحتملة، وأهمية العمل المشترك من أجل مساعدة الحكومة الفيدرالية لمواجهة هذا الموقف الصعب.
كما تناول كذلك الأزمة الليبية وتعقيداتها، وعملية الانتقال السياسى الصعب فى السودان، باعتبارها قضايا ذات أهمية للجانبين العربى والإفريقى على حد سواء.
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