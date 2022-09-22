ألمانيا تتعهد بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

ألمانيا تتعهد بتوريد الأسلحة إلى أوكرانياتعهدت ألمانيا، اليوم الخميس، باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التعبئة الجزئية في الجيش ومسار العملية العسكرية.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفرنسي، سيباستيان ليكورنو،: "سوف تكون الإجابة التي نقدمها متسقة ومتماسكة للغاية، ولن يكون هناك أي تقاعس".

وأضافت لامبرخت:" وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع، وهو ما يتجسد في قدرتنا على تنظيم استبدال الأسلحة القديمة بالجديدة مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن تسليم دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة".

وكان بوتين قد ألقى يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح عقب خطاب بوتين، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.