ألمانيا تتعهد بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
تعهدت ألمانيا، اليوم الخميس، باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التعبئة الجزئية في الجيش ومسار العملية العسكرية.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفرنسي، سيباستيان ليكورنو،: "سوف تكون الإجابة التي نقدمها متسقة ومتماسكة للغاية، ولن يكون هناك أي تقاعس".
وأضافت لامبرخت:" وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع، وهو ما يتجسد في قدرتنا على تنظيم استبدال الأسلحة القديمة بالجديدة مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن تسليم دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة".
وكان بوتين قد ألقى يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح عقب خطاب بوتين، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتعهد بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.