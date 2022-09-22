نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر admhec.gov.jo موقع نتائج القبول الموحد 2022/2023 في الأردن لاستخراج نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد 2022-2023 للجامعات الأردنية يترقب آلاف من الطلاب في جميع أنحاء الأردن في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموحد 2022/2023، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في توضيح قبول الطلاب في الجامعات الأردية المختلفة للعام الدراسي الجديد، بعدما انتهى الطلاب من التعليم الثانوي والإعلان عن نتائج التوجيهي خلال الفترة الأخيرة، حيث تستعد وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن في هذا التوقيت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في الأردن لكي يتم إعلان النتائج الخاصة بالقبول الموحد للطلاب، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط موقع نتائج القبول الموحد 2022/2023 في الأردن لدخول الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023 .

نتائج القبول الموحد 2022/2023 في الأردن

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية خلال الأيام الأخيرة أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج القبول الموحد للعام الجديد في الأردن لجميع الطلاب، وذلك بعدما كانت الوزارة قد رجحت أن يتم إعلان نتائج القبول الموحد لجميع الطلاب في جميع المحافظات الأردنية في مطلع شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري 2022، وذلك بعدما يتم العمل على رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لعرضها والتعرف على نتائج القبول التي تؤهل الطلاب من القبول في الجامعات الأردنية المختلفة بناء على معدلات القبول الموحد التي قد نشرتها وزارة التعليم الأردنية خلال الفترة المقبلة.

رابط موقع نتائج القبول الموحد 2022/2023 في الأردن

رابط نتائج القبول الموحد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ في الأردن ومن المقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجامعي 2022-2023 الجديد في الأردن رسميا بداية من يوم 10 من شهر أكتوبر 2022، لذلك فقد رجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن يتم طرح النتائج الخاصة بالقبول الموحد لجميع الطلاب في مطلع الأسبوع القادم 1 أكتوبر 2022، ويتم الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع مباشرة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية