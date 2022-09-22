نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيهما أفضل جالاكسي اس22 الترا أم ايفون14 بروماكس فروق رهيبة ومفاجأة لدى سامسونج في السعر وميزة لايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تفضل جالاكسي اس 22 الترا Galaxy S22 Ultra أم تحب ايفون بروماكس Iphone14 promax؟ في الواقع هناك اختلافات كبيرة جدًا بين الجوالين. يجعلهما الأفضل في الوقت الحالي في سوق المحمول الذكي على المستوى العالمي. وسنستعرض هنا مجموعة الاختلافات بين الهاتفين والمفاجأة التي ربما تقدمها سامسونج. ايفون 14 برو iphone 14 Pro maxماكس المميزات الرائعة التي يحملها شاشة رائعة مقياسها 6.7 بوصة من نوعية Super Retina XDR.

حماية على الشاشة ضد الخدوش ولا يوجد لها أي حواف.

سطوع الشاشة يصل لـ 1600-2000 شمعة لمحتويات اتش دي ار مع تقنية ALways-On بالاضافة للطبقة الحامية المصنوعة من السيراميك.

كذلك كاميرا خلفية رباعية دقتها 48 ميجا بكسل وعدسة ذكية ويمكنها أن تقوم بالتقريب بمقياس الضعف.

المعالج الخاص بهاتف iphone 14 Pro Max هو الأحدث من نوعه ويحمل اسم A16 Bionic ويقدم الآداء الأسرع بزيادة قيمتها أربعين بالمائة من المعالجات التي تنافسه. ما هي الميزة الاستثنائية الموجودة في جوال ايفون 14 بروماكس؟ الدعم الكامل لتقنية شرائح ESIM وتلك التي تعمل حاليًا لدى الشركات الأمريكية فقط وليس في الشرق الأوس. وهي الشريحة الرقمية حيث تم الاستغناء عن الشريحة التي يتم تركيبها وشراءها.

الدعم الكامل لمكالمة الطواريء من خلال القمر الاصطناعي حيث يستغرق خمسة عشر ثانية للتواصل بالرسائل عبر القمر الصناعي لو المكان لا يوجد به أي شبكة جوال.

سعر الهاتف يبدأ من 1000 دولار أمريكي.

أفضل 5 هواتف سامسونج لعام 2022 واسعارها مواصفاتها ..تقرير يهمك لو بتحب جالاكسي المميزات الموجودة في سامسونج جالاكسي اس 22 الترا Smasung S22 Ultra الشاشة رائعة من نوعية اموليد ديناميك وقياسها 6.8 بوصة.

مستشعر بصمة يعمل بالموجات الفوق صوتية واطارها الومنيوم ذو طبقة حماية قوية جدا من نوعية جوريلا جلاس فيكتس بلاس.

يأتي مع الهاتف قلم اس ذكي.

مقاوم لكل من الغراب والماء، وبه لونين الأسود والأبيض.

أما الكاميرا فهي رائعة بدقة 108 ميجا بكسل وتقرب ضعفين، وعشرة اضعاف لذلك فالكاميرات رائعة وفائقة من ناعية الاتساع..

الميزة الاستثنائية أن السعر متوقع أن يكون أقل من سعر ايفون 14 برو ماكس مع امتيازات أفضل بكثير وسعر ارخص.

المعالج الذي يستخدم في سامسونج الترا اس 22 هو سناب دراجون 8 جي اي ان 1 واصدار اخر هو EXynos 4 على حسب الدولة التي سيتم ارسال لها المحمول.

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