رئيس وزراء المجر يأمل رفع الاتحاد الأوروبى عقوباته على روسيا بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، عن أمله فى أن يرفع الاتحاد الأروبى عقوباته المفروضة على روسيا فى ضوء العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجارى.





وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس، أن أوربان دعا أفراد حزب "فيدس" الذى يترأسه - خلال اجتماع - إلى بذل قصارى جهدهم لضمان رفع أوروبا العقوبات بنهاية العام الجارى على أبعد تقدير. وكثيرا ما انتقد أوربان - الذى سعى لإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، خلال السنوات الأخيرة - العقوبات المفروضة، قائلا إنها تضر بأوروبا أكثر من روسيا.

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