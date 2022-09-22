بلينكن من مجلس الأمن: الحرب النووية لا منتصر فيها ويجب تجنبها من الأساس

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن خلال كلمته فى جلسة لمجلس الأمن حول التطورات فى أوكرانية، أنه شاهد شخصيًا آثار القصف العشوائى المتعمد على مناطق المدنيين فى أوكراينا، مؤكدًا على دعم الجهود الدولية لجمع أدلة بشأن ارتكاب جرائم الحرب.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، على أن يخضعوا لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، كما أعلن تأييده لانضمام جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، غير المعترف بهما دوليا، ومقاطعتى خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.