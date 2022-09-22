الناتو: لا نريد أن يتطور النزاع فى أوكرانيا إلى حرب نووية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه يجب ألا يتم تصعيد الصراع فى أوكرانيا إلى نزاع نووى، مؤكدا أن الحلف لا يرغب باندلاع حرب نووية.





وأضاف ستولتنبرج، فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هناك اعتقادا سائدا بأن النزاع فى أوكرانيا سينتهى على طاولة المفاوضات، لذلك تعمل دول الحلف على تقوية موقف أوكرانيا. وأشار الأمين العام لحلف الناتو - فى وقت سابق - إلى أنه لم يتم رصد أى تغيير فى وضع الجاهزية فى قوات الردع النووية الروسية، مؤكدا أن الحلف يراقب عن كثب تطورات الموقف، ويعتبر أنه من الصعب التنبؤ بما سيفضى إليه هذا النزاع ونتائجه فى ظل التطورات فى الميدان. وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، على أن يخضعوا لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، كما أعلن تأييده لانضمام جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، غير المعترف بهما دوليا، ومقاطعتى خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.

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